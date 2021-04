No te pierdas este documental con los testimonios de quienes fueron a la guerra en Islas Malvinas. Vivencias, anécdotas y la actualidad de nuestros veteranos, sumado a la palabra de Celinda Espinoza, madre del soldado Ricardo Austin, caído en combate el 28 de mayo de 1982.

Además, la música del Coro Cordillera, interpretando la canción "La Memoria"; y Secundino "Pocho" González, con el tema "Invierno en el sur".

COSME JOSÉ BARRIOS (SUB MY)

"Cuando llega esta fecha todos nos ponemos medios melancólicos. Nosotros fuimos unos de los privilegiados de haber compartido una guerra. Pudimos regresar y contar nuestra historia que ya tiene casi 40 años. Yo era Cabo Primero, conductor de la sección Panar, del tanque 2 de la sección Cobra. En aquel entonces la sección estaba diezmada porque había parte haciendo el curso en los panares en Campo de Mayo. Cuando se arma todo esto, hicimos un rejunte y fuimos; yo estaba dentro de todo consciente de que me tocaba actuar en cualquier momento; fui y gracias a Dios tuve el momento de actuar y salvarnos. Nos bombardearon de lo lindo"

"Fue una orden sorpresiva... Que bajemos los panares porque nos íbamos a Malvinas. El Regimiento formó todo; nos despidieron lo mejor posible. El 5 de abril a las 19 salimos para allá"

CARLOS ARDITO (SUB OF PRINCIPAL)

"Fui con la compañía de ingenieros mecanizada 10, con asiento en Pablo Podestá, provincia de Buenos Aires. El Regimiento, acá, me adoptó como un excombatiente más y estamos orgullosos de pertenecer al Regimiento 3 de Caballería, por tener grandes soldados y muy buenos excombatinetes; nunca pensé que me iban a adoptar de tan buena forma".

Ardito es de Mendoza; ingresó a la Escuela de Suboficiales con 16 años y egresó con 18.

"En aquel entonces, el jefe me autorizó a ir a la casa para avisar a mi señora que me iba a la guerra. La vi unos minutos y me fui, le dije que la quería mucho"

CELINDA ESPINOZA, MADRE DE RICARDO AUSTIN (Soldado caído el 28 de mayo de 1982).

Visitamos a Celinda, en la localidad de Tecka.

"Ricardo se incorporó en febrero de 1982; el servicio era obligatorio, tenía 18 años y su destino fue Sarmiento, el Regimiento 25"

"A ellos les avisaron que tenían que preparar el mono (cobijas) y salieron sin saber donde los llevaban. Me escribió y me dijo que a ellos no les decían donde iban; ni los cabos sabían"

Celinda nos cuenta sobre cómo mantenía comunicación con su hijo a través de cartas y telegramas: "Si yo quería mandar algo tenía que ir al correo. Tengo aún las cartas, las pocas que recibí".

"La radio te iba dando las noticias. La gente del pueblo me ayudaba a armar encomiendas, envueltas en arpillera. El me pedía que le mande chocolates, facturas o plata. Algunas cosas recibió porque me iba contando"

"Ellos no estaban preparados o entrenados para manejar un arma de guerra; fue algo sorpresivo"

Por último Celinda cuenta sobre sus viajes a Malvinas, para visitar el cementerio de Darwin, donde descansa su hijo: "fui con familias de excombatientes; hice cuatro viajes. Nos quedábamos en un hotel inglés y de ahí íbamos caminando al cementerio".

MARTIN SALAZAR (SUB OF My)

"Cuando fui a Malvinas tenía 26 años; salimos un 5 de abril con destino a Comodoro Rivadavia; luego tuvimos dos días para preparar un vehículo para cruzar con un avión Hércules c130 a las islas. Llegamos a Malvinas a la medianoche; estaba lloviznado".

"En la primaria nos enseñaban que las islas son argentinas; cuando sos niño nunca te imaginás que vas a ir ahí; y bueno, la sensación que tuve fue extraña, con mucha emoción por pisar el suelo del que tanto te hablaban cuando las maestras te enseñaban"

BAUTISTA ARCE (VETERANO DE MALVINAS)

"Yo hice el Servicio Militar en el Regimiento de Infantería 25 de Sarmiento. Tenía un compañero de Córdoba con el que estuvimos en el campo"

"Nosotros tomamos las Malvinas pero perdimos la guerra por la traición de los chilenos y los norteamericanos"

EDUARDO DELGADO (REG 25 SARMIENTO)

"En ese tiempo la colimba era obligatoria; nos llevaron a Comodoro y luego a Malvinas, no sabíamos nada, éramos nuevos; teníamos un mes de incorporados. Fuimos tres de Río Pico"

"Estuvimos en los pozos de zorro haciendo guardias; hacía mucho frío, siempre había neblina, el sol no salía nunca. Lo que se nos mandaba de acá nunca llegaba"

"Al volver, estuve muy grave en Comodoro, con principio de congelamiento, en silla de ruedas. Ahora estoy bien pero hay cosas que no se olvidan nunca"

Agradecimientos especiales a los municipios de José de San Martín, Tecka y Río Pico.