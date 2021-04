Durante el paso del ministro de Seguridad de la Provincia del Chubut Federico Massoni por Esquel, en la jornada del jueves mantuvo un encuentro con el Intendente de Esquel Sergio Ongarato, para abordar distintas problemáticas que afectan a la ciudad cordillerana.

Posteriormente, Massoni dialogó con la prensa para aclarar que en su vuelta a la capital provincial, mantendrá una reunión con el comité de crisis para trasladar lo visto en nuestra zona.

"Coincidimos en que hay que potenciar los mecanismos de prevención y no las restricciones. No tenemos que afectar más al comercio, no desde el punto económico, sino de seguridad. Cuando restringimos un horario legal, aparece lo clandestino y eso es más difícil de controlar"