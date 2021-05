Que 1.200 familias –o más- no puedan afrontar sus más elementales gastos de supervivencia es la radiografía elocuente de una ciudad cada día más pobre con gente y dirigentes que no quieren, no saben y no se animan a cambiar de forma de pensar para definitivamente algún día salir del pensamiento pobrista e ingresar en un proceso virtuoso de generación de riqueza genuino donde cada esquelense pueda vivir de lo suyo sin depender de un empleo estatal o del asistencialismo populista y clientelar.

La única solución que encuentran los políticos locales para ayudar a los más pobres que no pueden pagar sus servicios de luz y gas, es meterles la mano en el bolsillo al resto de los contribuyentes.

Esquel es una gran fábrica de pobres que ha decidido hace ya muchos años darle la espalda a lo que tiene como recurso concreto bajo sus pies, para pretender vivir de un modelo romántico e insuficiente de huertas comunitarias, micro emprendimientos, artesanías y el tan meneado turismo que promete pero que hasta ahora no alcanza.

Hace al menos 20 años que los representantes políticos de la ciudad –todos- compiten por ver quien piensa más en pequeño. Eluden sus responsabilidades concretas reales y se llenan la boca diciendo que “…lo que Esquel necesita es generar empleo…” como si estuvieran descubriendo el agujero del mate o diciendo una gran genialidad.

Una muestra indubitable del extravío ideológico y mental de nuestra dirigencia política local lo es el famoso Parque Industrial –aún sin industrias-.

Hace algunos días atrás el gobierno municipal se encargó de informar oficialmente que el Parque Industrial –aún sin industrias- está cada día más cerca de tener su primera industria instalada. Eso si, lo primero que aclaró el gobierno es que no se permitirán industrias vinculadas directa o indirectamente a la minería.

Paradójicamente ese parque industrial sin industrias está ubicado a menos de 5 kilómetros de un yacimiento mineral multimillonario. Al menos es para pensar lo que simbólicamente esto significa…

Pero lo más disparatado del nuevo capítulo del Parque Industrial –aún sin industrias- es que el gobierno se esfuerza ahora en comunicar que aquellos inversores –supuestamente industriales- interesados en radicarse en el predio adyacente al aeropuerto, que puedan comprobar una concreta “perspectiva de genero” tendrán prioridad sobre aquellos inversores que no puedan exhibir esa singular condición.

En conclusión, Esquel asiste a una indiscutible caída libre en su capacidad de generar riqueza genuina. Sin embargo las autoridades políticas de la ciudad se dan el lujo de pedirle a sus potenciales pero hasta ahora inexistentes inversores que demuestren “perspectiva de genero”. No es muy diferente esta curiosa condición, a la anunciada hace algunos meses atrás por el gobierno nacional, que sugirió que en el futuro inmediato, quienes deseen obtener o renovar sus licencias de conducir, deberán aprobar un curso de “perspectiva de genero”. Qué tiene que ver la necesidad de generar inversión con que los inversionistas tengan o no tengan perspectiva de genero???

El grado de desenfoque de la realidad y desvarío mental de nuestra dirigencia política local da miedo.

Estamos sin educación, sin inversión genuina y sin trabajo. Eso si, con perspectiva de genero y solidaridad para pagarle la luz a los más pobres, quitándole a los por ahora menos pobres.

No obstante lo arriba indicado soy optimista. Siempre se puede estar peor y creo que Argentina –Esquel incluida desde luego- se halla en un piso histórico de destrucción de riqueza y de capital humano.

O son los actuales lideres sociales o serán los próximos, pero está cercano el día en que la realidad de devastación y pobreza termine demostrando que la corrección política, el progresismo “sustentable” y el pobrismo clientelar de los partidos políticos dominantes han fracasado.

Imagino un futuro no muy lejano –en el próximo turno electoral quizás- donde algunos candidatos a lo que sea, comiencen a plantear disruptivamente alternativas concretas y posibles que le permitan a Esquel salir de esta maraña ideológica de populismo ambiental y de socialismo berreta.

Esquel necesita salir de la pobreza. La pobreza se aniquila con inversión privada que genere empleo digno para gente libre.