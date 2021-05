El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y la ministra de Salud, Carla Vizzotti, mantuvieron este lunes una reunión de trabajo con una delegación sanitaria proveniente de Israel para analizar "la posibilidad de ser socios estratégicos en el desarrollo de la vacuna candidata" de ese país contra el coronavirus, y la comitiva continuará mañana la agenda con un encuentro con el ministro de Ciencia y Tecnología, Roberto Salvarezza.



El encuentro se desarrolló en el salón Eva Perón de la Casa Rosada y participaron la asesora presidencial Cecilia Nicolini; el embajador argentino en Israel, Sergio Urribarri; su par israelí en Argentina, Galit Ronen; el director del Hospital Hadassah, en la zona de Ein Kerem, Yoram Weiss.

"Se trata de una delegación muy importante, de especialistas, para trabajar la posibilidad de colaboración de Israel con Argentina no solamente en la posibilidad de ser socios estratégicos en el desarrollo de la vacuna candidata de Israel Brilife y ser parte de la cadena productiva, sino para compartir experiencias con integrantes de los equipos de salud que atendieron la segunda ola", señaló Vizzotti tras la reunión.



Otro de los objetivos de la visita es el intercambio de estrategias y prácticas de contención de la pandemia y de administración efectiva de los recursos hospitalarios.



En este primer encuentro de reuniones técnicas y visitas a establecimientos sanitarios, las autoridades nacionales dialogaron, además, con la directora de la Unidad de Cuidados Intensivos, Claudia Poggi; y el coordinador de Innovación en el Instituto de Investigación Biológica de Israel, Eran Zahavy, informó la cartera sanitaria en un comunicado.



También participaron del encuentro el secretario de Calidad en Salud, Arnaldo Medina, y el titular de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat), Manuel Limeres.



"Tenemos una expectativa muy grande con esta colaboración", expresó la ministra y agregó que junto con autoridades de Anmat se realizarán reuniones con la delegación israelí sobre ensayos clínicos y fármacos en desarrollo.



El director ejecutivo del hospital Hadassah Internacional, Jorge Diener, destacó a periodistas acreditados que la delegación de siete expertos llegó a Buenos Aires "por invitación del Gobierno argentino" y que se trata de la primera salida de carácter estratégico fuera de Israel.



Diener, de origen argentino, agradeció "las puertas abiertas del Gobierno para recibir a una delegación israelí de primer nivel".



"Estamos hablando de una cooperación en tiempos extraordinarios. Israel le ganó a la pandemia a nivel local pero mantiene un compromiso de compartir conocimiento en el lugares donde el fuego sigue ardiendo", señaló.



Respecto de las negociaciones, según explicaron los representantes de ambos grupos, incluyen la posibilidad de realizar en Argentina una parte de las pruebas de fase 3 de la vacuna Brilife, que necesitaría de 30 mil a 50 mil voluntarios y, en una etapa posterior, la transferencia tecnológica que permitiría producir dosis para el país y la región.



Durante el encuentro, destacó que "este viaje no es una actividad que Hadassah haga todos los días, tenemos el compromiso de compartir conocimiento en el desarrollo de vacunas y fármacos, así como en la gestión de la pandemia".



Mientras tanto, el embajador argentino Sergio Urribarri destacó el "acercamiento" y la "relación fructífera" entre ambas naciones desde que Alberto Fernández visitó Israel en enero de 2020.



"En Israel se confía muchísimo en los recursos humanos argentinos. Esta es una visita no sólo de exploración, sino para compartir experiencias", señaló.



Viista al Garrahan



La actividad continuó con la visita al Hospital Garrahan y mañana incluirá un encuentro en el Hospital El Cruce ubicado en la localidad bonaerense de Florencio Varela con directores de los hospitales nacionales para tratar el manejo de la Covid-19.



En el Garrahan, la comitiva israelí expuso cómo fue su experiencia combatiendo el coronavirus en todos los pacientes que cursaban la enfermedad.

También expusieron cómo fueron los ordenamientos para evitar el contacto del personal asistencial con el virus y los cambios de infraestructura realizados para incorporar más camas y más bioseguridad, tanto para los trabajadores como para los pacientes internados.



"La medicina sola no alcanza sin los recursos humanos que hacen posible la atención de los pacientes. Sobre todo en una pandemia donde fuimos aprendiendo y generando conocimiento en conjunto en todo el mundo, día a día, sobre a qué nos estábamos enfrentando y cómo combatirlo", destacó Yoram Weiss, director del Hospital Hadassah, en su presentación.

“La visita de los integrantes del Hospital Hadassah de Israel a nuestro hospital ha sido realmente muy provechosa. No solamente porque pudimos conocer y compartir con ellos cómo afrontaron la entrada de pacientes con Covid-19 en las salas de terapia intensivas sino también aspectos muy importantes del cuidado del personal”, resaltó Guillermo González Prieto, presidente del Consejo de Administración del Hospital Garrahan.



En Ciencia y Técnica



Con respecto al encuentro con la delegación israelí que este martes sostendrá el ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, Roberto Salvarezza, dijo hoy a Télam que "será una reunión de trabajo para potenciar la cooperación internacional en Covid-19".



"Los científicos y científicas israelíes podrán discutir e intercambiar información con colegas argentinos que trabajan en determinar la respuesta inmune en infectados y vacunados, secuenciación de genoma de virus para conocer las variantes que hoy circulan en el país y en el desarrollo de fármacos y proyectos de vacunas diseñadas en Argentina", agregó.



El ministro confió en que "este intercambio abrirá nuevas posibilidades de cooperación científica entre ambos países".



En el encuentro de trabajo, que se realizará en el Centro Cultural de la Ciencia, expondrán científicos argentinos. Disertarán los investigadores del Conicet, Juliana Cassataro; Fernando Goldbaum; Andrea Gamarnik; Mariana Viegas; Ada Blidner y Lourdes Arruvito ,y el cierre estará a cargo del ministro Salvarezza y el embajador Urribarri.



Asimismo, fuentes de El Cruce, adonde también llegará este martes la delegación israelí, informaron a Télam que la comitiva -que será acompañada por Arnaldo Medina- y las autoridades del hospital abordarán temas relacionados a la investigación que desarrolla el Centro de Medicina Traslacional con sus seis laboratorios dedicados a biomedicina y biología molecular, y el trabajo en red que lleva a cabo la institución en relación al coronavirus.



Los israelíes, mañana también realizarán una videoconferencia -al mediodía- con hospitales nacionales como Posadas, Garrahan, Sommer, INAREPS, Laura Bonaparte, René Favaloro, Montes de Oca, Cuenca Alta Néstor Kirchner, Gobernador Cepernic, y Del Bicentenario.