Las trabajadoras del Servicio de Protección de Derechos reclaman mejoras salariales, laborales y políticas públicas Realizaron un paro en el mes de diciembre, y, ante la falta de respuesta, luego de cinco meses volvieron a realizar un paro de actividades.

Candela Bagnato, trabajadora es social, se desempeña en el SPD y comentó que están en la misma situación que en diciembre. "La canasta básica sigue aumentando, y los trabajadores de Chubut seguimos con los mismos salarios", exclamó.

En ese marco, indicó que "La canasta básica patagónica es más elevada todavía, tampoco tienen en cuenta los alquileres. Estamos tratando de pelear una recomposición salarial urgente, que están en la misma situación los auxiliares de la educación. Pedimos que vaya al básico, que sea remunerativo. Y que posteriormente el urgente, pase a plaza permanente", recalcó.

En su caso, aclaró que es trabajadora social y tiene una compañera psicopedagoga, pero pese a sus títulos, "para lo provincia aparecemos como administrativos y no nos pagan el título. No se abonan esos haberes por los cuales nos están contratando", argumentó.

También explicó que tienen compañeras monotributistas, que cobran 23 mil pesos brutos. A su vez, "estamos reclamando la cobertura de cargos de profesionales que se han ido, porque han encontrado mejores opciones laborales, y esos lugares quedaron vacantes".

En ese contexto, sostuvo que "ya es un presupuesto que está siendo asignado para eso, y no está siendo utilizado hace años. Hay una compañera que se fue hace dos años y medio, se peleó para que se cubra ese puesto y hasta la fecha no lo hemos logrado".

"En el discurso dicen que son reclamos históricos y que es un estado de precarización. Pero en el acto, nada"

A través de su sindicato, ATE, cuentan con representación sindical, pero manifestó que hay lugares en los que no.

Sobre el paro, aclaró que "la institución está abierta, las que estamos de paro somos las empleadas provinciales. Haremos una actividad afuera, y vamos a actualizar esa bandera, del precio de la canasta básica".

"Queremos hacernos notar, y visibilizar nuestro reclamo para obtener alguna mejora"

Falta de políticas públicas

Bagnato comentó que los servicios de protección de derechos de niños, niñas y adolescentes son las instituciones más importantes del sistema protección integral. "Una de las funciones del servicio, es intervenir ante situaciones de amenaza y vulneración de derechos".

Por último, remarcó que "para restituir derechos, y modificar las situaciones conflictivas que atraviesan las familias, necesitamos políticas públicas en la materia. No solo cuestiones que atraviesan a un montón de personas en su momento, desde problemas habitacionales, empleo o darle de comer a tus hijos. También trabajamos con situaciones de violencia, y no hay ningún programa, más allá de que se abrió en la municipalidad un programa de violencia de género. Desde provincia no hay programas que trabajen el fortalecimiento familiar", aseveró.

"Es dificil restituir los derechos y modificar esa situación porque hay pocas políticas que ofrecerlas a las familias"

Son siete las trabajadoras en planta transitoria que están esperando una respuesta.