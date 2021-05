“Debemos saber que la idea de una carrera virtual en tiempos de pandemia era solo una excusa. Una excusa para entender la problemática que viven muchos vecinos de Esquel, en este caso del barrio Ceferino y donde hay un grupo, también de vecinos de ese lugar que no están mejor que aquellos pero que tiene una solidaridad a prueba de balas y que en los peores tiempos siempre colaboran con los que menos tienen”.

Así arrancó su alocución Darío Sergio Nuñez, comerciante y deportista de Esquel, quien fue capaz de desnudar las miserias, las celosías y las mezquindades que hay dentro de la dirigencia local, precisamente en la dirigencia política y la dirigencia deportiva.

Recordemos que semanas atrás el Grupo Joven Ceferino se ha quedado sin gas y a punto está de quedarse sin el servicio de luz, y esto es por falta de pago de las boletas. La imposibilidad de alquilar el SUM para encuentros o reuniones familiares o sociales, impiden también generar un recurso económico que les permita pagar por dichos servicios.

“Esta gente se quedó sin gas y pronto se quedará sin luz. Lamentablemente no tienen la ayuda que tienen otros clubes grandes Esquel, como ser Independiente, San Martin o Belgrano, que seguramente tendrán mejores dirigentes con más acceso al gobierno y entonces reciben mucho más dinero y estos chicos, del Grupo Joven Ceferino, no reciben ningún tipo de apoyo”, remarcó Nuñez en el programa “Sucesos Deportivos” que se emite en Radio Nacional Esquel.

“Y ante esa necesidad se nos ocurrió hacer algo. No pedir plata, sino pedir apoyo y acompañamiento para una carrera virtual, con la idea de poder recaudar fondos para ni más ni menos pagar la luz y el gas; para que esta gente pueda seguir llevando a cabo actividades solidarias tan nobles”, destacó además.

“No sé si queda en claro ese concepto. La problemática está y seguramente después de la carrera, cuando se pueda hacer la misma, se podrá pagar la luz y se podrá terminar de pagar el gas (NdR: varias boletas ya están pagas por la ayuda de varios amigos), pero después la necesidad seguirá estando.

EN VEZ DE AYUDAR SE PUSIERON CELOSOS POR EL NOMBRE

Desde el mismo momento que se generó la idea de esta competencia, muchos deportistas anónimos estuvieron predispuestos a colaborar. Otros mostraron ciertas miserias y generaron muchos sinsabores.

“Esta semana me quedó cierto dolor o bronca (destacó Nuñez) y esto lo quiero decir a título personal, porque por ejemplo la Asociación de Ciclistas del Esquel, que en verdad no sé bien qué nombre tiene, en vez de acercarse a este muchacho (por Eduardo Castagnino) para ayudarlo a realizar esta carrera de bicicleta, se pusieron celosos por el nombre, porque era una “Trepada a la Hoya Virtual” y tuvimos que cambiarlo, pero luego no se acercaron a colaborar”.

UNA SECRETARIA QUE FUNCIONA POCO

“Y después está el municipio que tiene una Secretaría de Deportes que funciona poco, porque en verdad todo funciona poco en estos tiempos raros. Es que tampoco acompañaron en forma directa a Eduardo con esta patriada, que repito no era para pedir plata sino para pedir acompañamiento y vos decís que feo, sino ayudamos a los que están ayudando que vida miserable nos queda”.

“Seguramente la carrera se hará y las boletas de gas (parte de la factura de gas ya se pagó por intermedio de un grupo de amigos) y las boletas de luz se pagarán porque realmente creemos que esta gente merece ayuda y después yo pido que recapaciten tanto la señora Mariela (por Mariela Sánchez Uribe, Secretaria de Deportes de la Municipalidad de Esquel) como la señora que está en la Asociación de Ciclismo de la Cordillera porque si en las malas no nos acompañan estamos realmente muy mal.

“Si jugamos a la política con la necesidad de la gente estamos realmente muy mal”, sentenció además.

“Espero que recapaciten y lo puedan acompañar a Eduardo cuando la carrera se haga para que puedan recaudar plata para pagar las boletas de gas y de luz”.

Ante la pregunta de porque consideraba que no hubo solidaridad o empatía para con el Grupo Joven, Nuñez fue muy categórico. “Yo creo que tiene que ver con la miseria y la mediocridad”.

NI SIQUIERA A UNA CONFERENCIA DE PRENSA

“Me gustaría que la Secretaria de Deportes (por Sánchez Uribe) ponga a disposición el organismo en la cual ella trabaja para acompañar a este club que tanto ha hecho por el barrio, para llevar a cabo esta actividad porque no están pidiendo plata, están pidiendo trabajo; te están pidiendo que acompañes con tu presencia, con la presencia de empleados de la Secretaría de Deportes, porque ni siquiera fueron capaces de acercarse a una conferencia de prensa, aunque sea para asesorarlo a Eduardo de ultima; porque Eduardo es un chico de barrio que alguna vez yo lo tuve en la institución de minoridad si queremos saber la historia de él”.

“Por eso te digo, dejemos de jugar a la política y si ocupamos un cargo tratemos de hacerlo de la mejor manera.

ADIVINA ADIVINADOR

“Yo te invito a nos digas cuantas carreras de mountain bike organiza la Secretaría de Deportes y nos vamos quedar contando con los dedos de una sola mano.

Y a la Asociación de Ciclistas les pido que no sean celosos porque no es lo mismo una carrera solidaria virtual que la Trepada a La Hoya, que nobleza obliga, es una hermosa carrera y que muy bien organizan. Se tienen que quitar los celos y el ego y cuando hay que apoyar es digno que apoyemos”.

LO ESENCIAL DE REALIZAR ACTIVIDAD FÍSICA

“Yo no creo que haya habido un solo contagio de una persona que ande en bicicleta camino a La Hoya, sería inédito que esto ocurra.

El problema pasa por otro lado, hay que cuidarse, la enfermedad no es joda, se nos han ido seres queridos a todos, creo.

Yo les pido a la gente de buena fe, que se acerquen a Eduardito y que traten de darle una mano, porque esta gente, del Grupo Joven Ceferino, le dan de comer a un montón de pibes del barrio”.