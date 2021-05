El Deporte argentino y el Circulo de Periodistas van de la mano. Es que ambos formaron parte de la historia del deporte y del periodismo especializado en deportes.

Esta institución fue creada hace exactamente hace 80 años y dentro del Circulo emerge un establecimiento educativo de excelencia. La Escuela del Circulo de Periodistas Deportivos, lugar donde egresaron las grandes plumas, los grandes comentaristas, los inmensos relatores.

En dicha escuela estudió y egresó uno de los trabajadores de RED 43, quien desde ese entonces (o tal vez desde antes) consideró que el deporte es un derecho fundamental para el desarrollo del ser humano y es una obligación del estado crear y fortalecer el marco adecuado para que esto ocurra.

Defensor a ultranza del deporte social y comunitario, como forma de vida. Defensor del deporte amateur, porque los grandes deportistas profesionales fueron y serán en su ser interior, deportistas netamente amateurs.

La Escuela creció hasta llegar hoy a tres turnos y 600 alumnos cada año. Guillermo Salatino, Enrique Sacco, Horacio Pagani, Mauro Viale, Marcelo Araujo, Miguel Simón, Alejandro Fabbri o Adrián Puente son algunos de los que pasaron por las aulas de la Escuela y construyeron luego una sólida carrera profesional.

El Círculo de Periodistas Deportivo de Buenos Aires, festeja hoy sus 80 años de existencia y donde dentro de sus tantas y nobles actividades, otorga la máxima distinción- los premios Olimpia- con la que este país honra y reconoce a sus atletas más destacados.

Cuando el 24 de mayo de 1941 un grupo de periodistas creó en Buenos Aires el Círculo de Periodistas Deportivos, en la Argentina ni siquiera existía la televisión.

Nuestro país no había ganado aún ningún Mundial de fútbol, Juan Manuel Fangio no era campeón de Fórmula 1, ningún boxeador argentino había logrado un título del mundo y no habían nacido Guillermo Vilas, Carlos Monzón ni Diego Maradona.

De allí en adelante, a lo largo de 80 años, a los periodistas deportivos argentinos les cupo el rol de contarles a los aficionados las páginas más gloriosas de nuestro deporte.

COMO ARRANCÓ LA HISTORIA

El 24 de mayo de 1941, en el Círculo de la Prensa, se reunieron ocho periodistas, muchos de ellos directores y jefes de Deportes de grandes medios: José López Pájaro (el padre de Julio Ricardo), director de la Revista La Cancha, Hugo Marini, jefe de Deportes de Crítica, Salustiano González, jefe de Deportes de El Mundo, Emilio Rubio, de Noticias Gráficas, Alfredo Rossi, de La Prensa, Ricardo Lorenzo (“Borocotó”), de El Gráfico y Danilo Manzini e Idelfonso Talarúa Kendall, ambos de La Razón.

Ellos dieron el puntapié inicial al Círculo y convocaron a una Asamblea General, que designó a la primera Comisión Directiva.

Los objetivos iniciales de la nueva agrupación fueron, entre otros, “facilitar la labor del cronista y obtener las garantías esenciales en su relación con asociaciones, clubes y autoridades públicas, servir de punto de contacto para que se conozcan y se traten todos los periodistas deportivos y ayudarse mutuamente”.

En 1954 vería la luz uno de los hijos dilectos del Círculo: El premio Olimpia, la distinción más importante de la historia del deporte argentino. Surgido como un reconocimiento al deportista más destacado del año, el primero fue otorgado a Juan Manuel Fangio en una fiesta multitudinaria en el Luna Park.

En 1970 se sumaron los “Olimpia de Plata” al más destacado en cada deporte, para luego elegir entre ellos al Olimpia de Oro. Pascual Pérez, Nicolino Locche, Roberto de Vicenzo, Horacio Accavallo, Carlos Monzón, Guillermo Vilas, Diego Maradona, Santos Benigno Laciar, Gabriela Sabatini, Emanuel Ginóbili, David Nalbandián o Juan Martín Del Potro son algunos de los que recibieron la estatuilla.

Desde 1954 hasta el presente, solo la crisis del 2001 (que obligó a postergar la fiesta hasta el mes de marzo) y la pandemia del COVID-19 obligaron a diferir la celebración.

Al terminar el siglo XX, el Círculo otorgó el Olimpia de Platino al mejor deportista del siglo. Los periodistas deportivos votaron en primera instancia cinco finalistas (Juan Manuel Fangio, Carlos Monzón, Guillermo Vilas, Roberto De Vicenzo y Diego Maradona) y luego, entre ellos, al mejor de todos. El elegido fue Maradona, que al recibir emocionado la estatuilla la calificó como “el mejor premio de toda mi vida”.