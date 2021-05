El kayakista trasandino David Esteban Toro participará en la competencia más importante del mundo en lo que respecta al kayak extremo, donde estará presente en el North Fork Championship a realizarse en los Estados Unidos entre el 17 al 19 de junio de este año.

Toro, de tan solo 21 años, es un eximio kayakista de la localidad chilena de Futaleufú y para poder realizar el viaje a Norteamérica, recibió un importante apoyo del Consejo Regional (CORE) de la provincia de Palena, gracias a las gestiones del Consejero Fernando Hernández y de Juan Pablo Ortiz, trabajador incansable de SerNaTur Región de los Lagos a través del programa Patagonia Verde.

“Una de los temas que me motivan, siempre como CORE, es apoyar a nuestros talentos deportivos de la provincia de Palena; en esta ocasión apoyamos con una asignación directa a un gran representante del Kayak extremo cómo es David Toro, un joven talento de solo 21 años que nos representará en el mes de Junio en EEUU; todo el éxito para David en este desafío y será embajador no tan solo de Futaleufú, sino que de todo el territorio Patagonia Verde y de la Región de los Lagos”, destacó el consejero regional Fernando Hernández.

Dicha ayuda económica fue aprobada de manera unánime por el Consejo Regional de la provincia de Palena.

UN HECHO HISTÓRICO

El kayakista oriundo de Futaleufú David Toro hizo historia al realizar con éxito el descenso de la Cascada del Puma del río Fuy, que tiene 35 metros de altura y es clase 5+ (una de las con mayor grado de dificultad) y que se ubica en el parque Huilo Huilo en la región de Los Ríos.

Fue el primer chileno en lograr esta hazaña y también el primero en lograr con éxito un descenso de esta altura, que está entre las mayores dificultades a las que se puede acceder.

“La caída en una cascada como ésta no son más de 2 segundos y a cualquiera le parecería que es solo tener el valor y tirarse, pero al saltar una cascada lo que busco es detener el tiempo y tener completo control de mi kayak. Cada movimiento que sea lo más suave, sentir el aire, visualizar cómo caeré para finalmente aterrizar. Son solo 2 segundos que valen completamente la pena” explicó Toro en conversación con Bio Bio Chile, sobre el logro conseguido el pasado 21 de enero.

El kayakista, oriundo de Futaleufú, contextualiza este logro a través de su historia. “Siempre fui muy deportista. Los últimos 6 años he estado muy enfocado en el kayak gracias a una familia de acá de Futaleufú que me regaló mi primer kayak, con el que aprendí mirando videos en youtube. Empecé a conocer gente, me ayudaron, seguí avanzando y no paré más”, recordó además.

El también estudiante de Topografía, de solo 21 años, comenta que en sus tiempos libres es carpintero, además de ser guía de rafting.

Como si fuera poco, en el último año también le dedicó tiempo a entrenar pensando en este histórico logro. Y ahora para él se viene lo mejor, en el North Fork Championship.

A continuación publicamos una entrevista televisiva, realizada por ChileVisión tras su descenso de 35 metros.