Investigan presunto abuso sexual contra una chica de 17 años, la fiscalía mantiene la teoría del abuso, mientras que la defensa dice que se trataba de una relación sentimental.

El hermano de la chica indicó que es un "proceso importante para mi hermana. Queremos justicia".

En ese contexto, comentó que el hombre "abusó a una menor de edad, no lo quiero ver y prefiero verlo preso, no en la calle. Gente como él debe estar en la cárcel, no caminando libre".

"Pasan violaciones, asesinatos. Hay gente que no merece estar suelta, y lo primero que hacen es absolverla"

A su vez, denunció que "puede más la plata que la propia justicia" y anunció que "si se tiene que hacer justicia, que se haga clara y que no juegue la plata. Hoy se arregla de esa manera, y no es así. El hombre debe estar preso".

También argumentó que "por ahí él debe pensar que por ser hijo de Aleuy puede tener prioridad, y piensan que manejan todo por plata. No es así, es algo que no se puede tapar con dinero".

Sobre cómo se encuentra su hermana, explicó que "tiene sus altibajos, más entendiendo el caso en el que está ella y las circunstancias. Como familia tratamos de que se encuentre bien, y tranquila. No la dejamos sola, por el lado nuestro estamos tranquilos que se encuentre bien y queremos que salga a favor de mi hermana", sostuvo.

Por otra parte, las mujeres autoconvocadas dijeron que es importante "visibilizar estos casos, somos mujeres autoconvocadas que acompañamos a la víctima de abuso, violación, violencia de género, Hablamos con la fiscal, nos dijo que es un juicio oral y público, no es abreviado. La condena que pide la fiscalía es de ocho años. Mañana terminará el juicio, hay testigos y policías que intervinieron los teléfonos, están declarando", indicaron.

También habló sobre Darío Aleuy y Nicolás Troncoso. Especificó que la mujer era empleada del Bar de Troncoso. "Con 17 años la invitan a tomar. Hay que resaltar la figura de Nicolás porque fue testigo y cómplice de la situación. En el teléfono hay conversaciones en las que quiso encubrir la circunstancia", aseveró y aclaró que "era una menor, y el mayor. Es un delito".

Por último, el hermano manifestó que "la defensa quiere hacer entender que hubo una relación. Esto es mentira, no podemos intentar que una menor salga con un mayor, tal vez hay casos en lo que pasa, en este caso no. Ella lo conocía solo por el trabajo, no tenían charlas largas, era un "hola" y chau", cerró.