"Hay una gran confusión de cual es la norma que se aplica" comenzó diciendo Osvaldo González Salinas, en relación a los dos decretos de necesidad y urgencia: El que sacó nación, y el modificado por provincia.

González especificó que en "el primero, dice que en sectores de zona roja, como el nuestro, rige el DNU nacional. Las provincias no pueden modificarlo". En relación a este tema, manifestó que "el gobierno provincial sacó un decreto, copiando casi lo mismo pero con algunas variantes. Entre ellas, especifican qué actividades autorizan y la ampliación del horario hasta las 19 horas".

En ese contexto, explicó que "no se trata de estar de acuerdo con las medidas, si están bien o mal. El tema es qué norma hay que cumplir".

"Esto genera confusión y jurídicamente, en Esquel debemos cumplir el decreto nacional", aseveró.

Respecto al tema, aclaró que no debe haber "ninguna presencialidad, excepto los esenciales y con el horario de circulación hasta las 18. Sin embargo, el provincial autorizó expresamente presencialidad en comercios y establecimientos gastronómicos".

Ante el interrogante de ¿Cuál es la norma que deberíamos seguir?, "se generó una confusión entre la población". ¿Qué pasa si alguien denuncia a una confitería por estar abierta, violando el decreto nacional?, se pregunta Salinas. Además aclaró que "en ese caso deberá intervenir la justicia federal porque es un delito. Más allá de lo que diga el decreto provincial".

"Puratich se enoja porque los intendentes disponen medidas distintas sal DNU provincial, pero él firmó el provincial, contradiciendo la nacional"

Su preocupación es la confusión y la contraposición de medidas, además del desconcierto de que nadie sabe lo que está permitido. "Volvemos a la época de la monarquía absoluta donde el rey decide si se hace esto o no. Si hay una medida que no corresponde al municipio disponerlo, debería salir por ordenanza del concejo deliberante. Estamos sin ley, es casi una disolución del estado nacional, cada municipio hace lo que quiere. Nos gusten o no nos gusten, las normas están para ser cumplidas", concluyó.