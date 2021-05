Arribó a Esquel hacia 1910 desde P. Madryn para ejercer medicina la cordillera ante la falta médicos. Ya estaba otro italiano, Hércules Musacchio, boticario con título revalidado. Roggero, llegó junto a José Giorgia, Gilone y Simonetta.

Habría llegado al país en 1905, a la Pla. Valdés, donde recogió una herencia de un hermano. El incendio del buque Presidente Roca lo retuvo tiempo largo y después la gobernación le encomendó servicios sanitarios. Una vez en Esquel, su participación pública fue tan relevante; se destacó como médico, hombre de prensa y político.

Fundó en 1924 y dirigió el periódico “Libre del Sur”, semanario, el primer medio de prensa local, luego dirigido por su connacional Roberto Savio.

Fue un activo militante político en la Municipalidad de Esquel. Se presentó candidato a Concejal Municipal y escribía en su periódico: “…¿por qué nosotros unidos en fraternal abrazo y dejando a un lado las pasiones mundanas, no tratamos de coadyuvar para que las riquezas grandes que rodean a este pedazo de la Patagonia sean difundidas en forma benefactora para bien de sus habitantes? Esos son mis ideales; por lo tanto pido a los pobladores que si están de acuerdo me voten en los comicios próximos, (1925) que no los voy a defraudar…” Palabras más o menos… Se había ausentado para combatir por Italia durante la Primera Guerra Mundial. Años después de ese regreso, su partido, el Comité del Pueblo, triunfó. Recordemos que la Municipalidad se creó en 1923.

Con otros italianos, creó la Sociedad Italiana XX de Setiembre de Esquel; además, dirigió el consulado local. ¿Por qué 20 de setiembre? Ese día, en 1870, se produjo la derrota de Roma, dominada por el Vaticano, y se terminaba la larga lucha por la unificación de Italia. Sus figuras estelares, José Garibaldi, Víctor Manuel II, José Mazzini, el conde Cavour…

Roggero, muy activo (médico, periodista, concejal) era muy conocido en la comunidad, que en esos años seguramente no llegaba a 2000 almas. Claro que sus amistades más cercanas, según comentarios, eran de la colectividad italiana que, con la española, eran no sólo mayoría sino también parte de la dirigencia local. Nombres y apellidos de esos años: Nicodemo Simonetta, José Giorgía, Mario De Vincenti, Ervedo Rossi, los hermanos Morelli… Un lugar habitual de reunión, charlas y música era el actual Hotel Argentino, propiedad de Roggero, construido después del Centenario, con el nombre de Hotel 16 de octubre, céntrico, catorce piezas, amplio salón, decía un aviso clasificado de esos años.

En lo personal, Roggero tuvo una gran familia pero no hijos, y al parecer, por dichos de viejos pobladores, no habría sido feliz en su matrimonio. En la comunidad fue bien apreciado. En 1942, con motivo de sus 50 años como médico, le hicieron un homenaje. El “Esquel” dijo que hubo cerca de 100 vecinos “caracterizados” (autoridades, profesionales, comerciantes, ganaderos y algunos otros pobladores de importancia). El semanario lo trata de “venerable anciano”, y su en 1942 cumplía 50 años de medicina, diplomado en 1892, habría nacido hacia 1870, año de la unificación italiana. Además de ser el primer médico con título profesional en la ciudad, decía ese medio de prensa, había fundado el primer periódico, batallado por la autonomía municipal, por la instalación de aguas corrientes y la luz eléctrica, la civilización y la cultura, hombre probo, honrado, trabajador… un verdadero pionero o hacedor.

Hugo Roggero murió en Italia en 1950. También en este caso fue recordado por el diario local: En Turín dejó de existir, se había alejado seis meses antes, para pasar en la tierra natal sus últimos días. La noticia produjo honda consternación en todo Esquel y pueblos vecinos, donde el extinto había ejercido la medicina durante más de medio siglo. Factor de progreso, ejerció los más altos cargos a que un extranjero puede aspirar, concejal y primer intendente municipal, fundó el primer periódico, instaló una imprenta, etc y etc.

Rivalidades periodísticas y políticas entre el Esquel y El Libre del Sur; caso gobernador Miranda y elecciones para concejales.

En algún tiempo fue médico en la zona de Futalaufquen.

Mantuvo una disputa judicial con un vecino que en Trevelin practicaba medicina sin título.