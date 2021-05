"Estoy muy preocupado con esta obra. Es la única en la cual no tenemos contacto directo con los funcionarios de Nación o la empresa", destaca el Intendente de la ciudad de Esquel, Sergio Ongarato, al hacer referencia al estado de obra del nuevo Aeropuerto de la ciudad.

"Cuando el año pasado pregunté en plena pandemia, que iba a pasar con esa obra, me dijeron que se reanudaba luego de la veda invernal, luego me dijeron para noviembre, después enero, marzo; y la obra sigue sin terminarse"

La preocupación del mandatario también pasa por una cuestión clave para la zona; el turismo: "Si no tenemos la infraestructura no tiene sentido. Necesitamos la obra, que lleguen aviones más grandes; actualmente no hay en Esquel un lugar para que bajen 180 pasajeros. Necesitamos un nuevo edificio".