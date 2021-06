La noticia se conoció a través de una carta compartida por redes sociales, donde el Licenciado, Febo Sosa, informó que a partir ya no estará a cargo de la Dirección del Hospital Rural El Hoyo, asumiendo en su reemplazo el Dr. Matías Arnedo.

Sosa expresó a través del comunicado: "Después de 5 años y medio en el cargo y de haber presentado varias veces la renuncia, finalmente el día de cerrar ésta etapa llegó. Quien ocupará a partir de hoy ese puesto es el Dr. Matías Arnedo”.

Y agregó: “No tengo más que palabras de agradecimiento para toda la comunidad de El Hoyo, a quienes siempre me apoyaron y también a quienes no lo hicieron, ya que todas/os me dieron nuevas herramientas para continuar enfrentando día a día el camino de la vida. No voy a nombrar a nadie en particular porque me puedo olvidar sin querer de alguien y no sería justo".

Asimismo destacó que a través del trabajo intentó devolverle a la gente "un poquito de lo mucho que me dieron y me siguen dando, aceptando a mi familia, abriéndome las puertas de sus casas y haciéndome sentir uno más en la Localidad".

"No se imaginan lo inmensa y eternamente agradecido que estoy, fue un honor para mí haber podido ser el Director del Hospital”, manifestó.

En el último fragmento del comunicado, Sosa le dedicó una párrafos a su sucesor, el Dr. Matías Arnedo:

"Te agradezco por el respeto que siempre me tuviste, y creo que no hay nada mejor que un traspaso de Cargo entre dos personas adultas que desean que las cosas se hagan como corresponde. Éxitos", concluyó Sosa.