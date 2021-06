El secretario de Turismo de la Municipalidad de Esquel, Gustavo Simieli, se refirió a la temporada de invierno que está próxima a abrirse.

En principio, sobre la visita de los ministros provinciales (Cavaco y García) y los anuncios sobre el funcionamiento de La Torchita, Simieli indicó: "Nos alegramos mucho de escuchar devuelta el tren. Fue una alegría escuchar que el tren está listo para la temporada. Es un tema a destacar, después de un año parado".

"Para la temporada tenemos todo listo. Tenemos la Trochita y el 2 de julio abre La Hoya. Falta que tengamos nieve y baje la situación de contagios para tener una buena temporada de invierno", agregó.

Sobre la circulación de personas, Simieli contó: "Son temas que merecen reuniones más. Sabemos que la situación está complicada, no solo en Esquel sino en todo el país. No sabemos cómo va a ser la circulación, si con certificado y aplicación Cuidar como en el verano. Entendemos que está todo dado para tener una buena temporada. Fue buena la temporada de verano, segura, no hubo contagios de prestadores ni de turistas".