El Consejo Municipal de la Mujer y Krav Maga Kapap Esquel trabajan en conjunto con charlas y clases prácticas de defensa personal femenina.

La presidenta del consejo, Graciela Avilés, comentó: "Trabajamos con Julio y Mariela. Hemos realizado seminarios para mujeres y hoy estamos pensando en una actividad posible. Concurro a las clases que dan y cuento las propuestas y ofrezco las herramientas para las mujeres que sufren violencia y cuáles son los recursos de la ciudad de Esquel. Buscamos articular acciones y trabajar en red".

"Ojalá no tuviéramos que ofrecer esto pero es importante saber defenderse. Te puede suceder cuando vas de tacos y te quieren robar. Cómo salir de esta situación. El trabajo que realizamos es no confrontar. Salir de esa situación y no generar más violencia. Lamentablemente hay muchos actos de violencia y tenemos que saber cómo defendernos desde nuestra palabra y nuestro cuerpo", agregó.

"Cuando tengamos la fecha lo haremos conocer".

Al respecto, Julio de Krav Magá indicó: "Desde la parte de defensa personal, alineamos temáticas y programas de acompañamiento a la víctima. Ofrecemos los recursos del consejo y poder llegar a personas que desconocen donde tienen que dirigirse. Articulamos trabajos, el acompañamiento de la parte física y deportiva y lo alineamos con la defensa personal".