El Secretario de Deportes de la Municipalidad de Trevelin e integrante además de la Federación Chubutense de Balonmano, el profesor Carlos Sainz integra a partir de ahora un cargo directivo en la recientemente creada Confederación Chubutense del Deporte donde el mismo Sainz ocupa el cargo de 1º Vocal.

Un dato a tener en cuenta, en esto de no perder espacios, debemos señalar que el profesor Carlos Sainz, es el único cordillerano que integra esta Confederación Provincial y por ello, rápidamente habrá que hacer internamente un mea culpa de porque ocurren estas cosas, más teniendo en cuenta que la Asociación Futsal de Puerto Madryn “metió” en la lista tres integrantes y la AFE de Esquel está fuera de toda discusión y resolución.

PRINCIPALES OBJETIVOS

Según consta en el acta constitutiva, algunos de los objetivos de esta Confederación es el de fomentar el deporte aficionado en todas sus manifestaciones, también el de organizar competencias deportivas en la provincia del Chubut y supervisar las competencias provinciales organizadas por las instituciones afiliadas.

Además cumplir y hacer cumplir con las normas y resoluciones emanadas de la Ley Provincial del Deporte y colaborar en la difusión del deporte comunitario y en todas las áreas que señale esta Ley.

Por otra parte, este organismo tendrá como objetivo arbitrar directamente los recursos necesarios para el sostenimiento, la preparación y los traslados de los deportistas chubutenses en las distintas competencias regionales o nacionales.

En tanto la Confederación Chubutense del Deporte podrá percibir subsidios y préstamos y, a su vez, entregar subsidios a las distintas entidades afiliadas.

Por último, como dato saliente, otro de los objetivos es promover la formación de técnicos, docentes, científicos y colaborar en todas las áreas que tengan relación con las Ciencias Aplicadas al Deporte.

NO ESTÁN TODOS

A partir de ahora, las Federaciones provinciales de Balonmano, Básquet, Taekwondo y Gimnasia integran esta Confederación, aunque es llamativo ver en la lista que la Asociación Madrynense de Futbol de Salón tiene tres integrantes, en tanto no figura ningún integrante de la Asociación Futsal Esquel o de la Asociación Riojinegra de Futbol de Salón, cuya sede es Trevelin.

Tampoco aparecen dentro de este listado la Federación de Natación del Chubut, donde recordemos la vicepresidenta es la profesora Gisella Finochiaro (trabaja en el natatorio municipal de Esquel), como tampoco están dentro de esta lista ninguna de las tres Ligas de Futbol que tiene la provincia, entre ellas la Liga de Futbol del Oeste del Chubut que preside Víctor Tejada.

Ante la consulta sobre el porqué no están todos, las respuestas fueron diversas: no tener los papeles al día o no tener interés en integrar la misma.

La lista está integrada por siete dirigentes de Puerto Madryn, tres de Trelew, uno de Comodoro Rivadavia, uno de Playa Unión y otro de Trevelin.

CONFEDERACIÓN CHUBUTENSE DEL DEPORTE

PRESIDENTE: CARLOS SANZ - Federación de Básquet del Chubut (Puerto Madryn).

VICEPRESIDENTE 1°: CARLOS PORTAS - Federación Chubutense de Balonmano (Comodoro Rivadavia).

VICEPRESIDENTE 2°: DIEGO ZARATE - Asociación Madrynense de Fútbol de Salón (Puerto Madryn).

SECRETARIO: DAMIÁN GIGLIOTTI - Federación de Taekwondo Olímpico (Puerto Madryn).

SECRETARIO DE ACTAS: MARCIA VIDAL - Asociación Madrynense de Fútbol de Salón (Puerto Madryn).

TESORERO: DEMIAN ARGUIANO - Federación de Gimnasia del Chubut (Trelew).

1° VOCAL: CARLOS ARIEL SAINZ - Federación Chubutense de Balonmano (Trevelin).

2° VOCAL: ANABELLA BARRAZA - Federación de Gimnasia del Chubut (Trelew).

3° VOCAL: MIGUEL ANGEL GUAGLIARELLO (Puerto Madryn).

4° VOCAL: BETINA ANDREA EVANS - Federación de Gimnasia de Chubut (Trelew).

5° VOCAL: RUBEN ANGEL LORENZI - Federación de Básquet del Chubut (Playa Unión).

ORGANO DE FISCALIZACIÓN

REVISOR DE CUENTAS: PABLO LUIS NAVARRE Federación de Gimnasia de Chubut (Puerto Madryn).

REVISOR DE CUENTAS: LUCAS YOLI Asociación Madrynense de Fútbol de Salón (Puerto Madryn).