¿Y vos que estabas haciendo el 22 de junio a las 16:09?, preguntan a quienes vieron el Gol del Siglo. El gol inmortalizado que Diego Armando Maradona le hizo a Inglaterra, dejando en el camino a todos los jugadores que intentaban impedir que el 10 se acercara al arco.

Este 22 de junio de 2021 se cumplen 35 años de aquel partido por los cuartos de final de la Copa del Mundo de México 86' en el que Argentina venció 2 a 1 a Inglaterra con dos goles que quedarán por siempre. En la retina y el recuerdo de los que lo vivieron y en el conocimiento de quienes nacieron después. Pero todos saben qué pasó ese día.

Acompañado por el relato histórico de Víctor Hugo Morales: "Barrilete cósmico, ¿de qué planeta viniste para dejar en el camino a tanto inglés?".

Así relataban los ingleses el gol de Maradona:

El otro gol, que tanto hizo enojar al arquero Peter Shilton: La Mano de Dios. Era el minuto 51' con un 0 a 0 en el Estadio Azteca cuando Diego abrió el partido para Argentina. Años después, en el programa TVR, Maradona dijo: "El fútbol se juega con los pies, se juega con la cabeza y se hacen goles con la mano también. Hay muy pocos goles con la mano de europeos, porque no tuvieron potrero, la picardía".

"Y no era faltarle el respeto a nadie, como dicen los ingleses. Shilton dijo no lo invito a mi partido homenaje porque me hizo un gol con la mano'... ¿Y quién quería ir a tu partido?"