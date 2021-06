El tribunal integrado por los jueces Miguel Caviglia, Fabio Monti y Jorge Novarino, rechazó el pedido efectuado por la fiscalía para declarar bajo la figura de trámite complejo la causa penal conocida como “emergencia climática”, en la cual se encuentran imputados funcionarios y comerciantes de nuestra provincia.

La resolución se dio a conocer este mediodía y en el primer punto de la resolución, los jueces se declararon competentes para analizar el planteo efectuado por los fiscales Omar Rodríguez y Alex Williams, “porque si bien no se ha iniciado el juicio, lo cierto es que el tribunal ya ha intervenido para la resolución de cuestiones previas, por ejemplo las peticiones de suspensión del proceso respecto de algunos imputados".

En cuanto a la decisión -por unanimidad- rechazaron el pedido de aplicar al caso la figura estipulada por el artículo 357 del código procesal penal que establece los casos en los cuales se puede declarar a la investigación penal como caso complejo, otorgando mayor plazo al proceso.

Consideraron que la petición fue extemporánea, porque si bien “el articulado correspondiente a este instituto no contempla expresamente un plazo para que la parte acusadora peticione el mismo, lo cierto es que no puede existir un no plazo”.

Por otra parte, sostienen en base a un análisis conjunto del artículo 357 del CPP con los artículos 31 y 35 del mismo código que la petición efectuada por los fiscales debió haber sido formulada “mientras dure la competencia del juez de la audiencia preliminar, es decir, hasta la finalización de dicha audiencia”.

Más allá de eso, coinciden los magistrados en que la parte acusadora no fundó su pedido dentro de las causales contempladas por esa norma, “sino que pretende que el tribunal, pretorianamente, admita una nueva causal no contemplada, consistente en la pandemia generada a raíz del virus Covid 19. Esto implicaría realizar una analogía prohibida por el legislador” afirma la resolución.

La causa

La causa investiga presuntas maniobras de corrupción en la adquisición de bienes y servicios para ser destinado a cubrir la emergencia climática suscitada en Comodoro Rivadavia a principios del año 2018, a raíz de un temporal de lluvia que afectó a toda la provincia de Chubut, en especial a la zona sur.

Por esta causa están imputados el extitular de la Unidad Gobernador y secretario privado del exgobernador Mario Das Neves, Diego Correa, como así también Diego Luters, quien se desempeñaba también en Casa de Gobierno.

En este mismo proceso se encuentra imputada también la exministra de familia Leticia Huichaqueo, y quienes también oficiaban de funcionarios en esa cartera provincial: Marcelo Suárez, Cristian Orsi y Vanina Barale.

La nómina de imputados se completa con los empresarios y proveedores Franco Finiguerra, Marta Fracasso, Bruno Taurelli Chiribao, Guillermo Williams, César Hughes y Cecilia Sabada.