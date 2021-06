(Por Carlos “el Chavo” Ortiz). - A Hernán Maciel le ofrecieron el mejor cargo que tiene la órbita municipal. El área de deportes es la más importante de todas, aunque muchos se rían de esta definición.

Es que a través del deporte se enseña el trabajo en equipo, la solidaridad, el respeto por el rival y las reglas de juego. Es decir, se enseñan valores que le servirán para la vida.

Quien se dedique a la actividad deportiva con ahínco y con mucho compromiso podrá conocer otros lugares y tener conocimiento a otras formas de vida.

¿Cuántas veces hemos señalado que niños y niñas de lugares tan recónditos del país pudieron, por ejemplo, conocer Mar del Plata con los Juegos Nacionales Evita?

Estar en ese lugar es una experiencia que quedará marcado para toda la vida.

“Coco” Muñoz jamás pensó en su infancia, bastante pobre por cierto, que iba a tener la posibilidad de viajar tres veces a Europa y que iba a tomar a Valencia (España) como su segunda ciudad adoptiva, detrás de Esquel.

Con el deporte, se conoce otras culturas, se hacen de grandes amigos y se comparten victorias y derrotas.

Además quien realiza alguna actividad física, previene enfermedades que son muy habituales en la juventud y en la infancia de hoy, como ser el sedentarismo, la obesidad, la hipertensión, el ocio. Es decir, quien no practica deporte es propenso a caer en las tentaciones del consumo y la mala alimentación.

Ahora bien, cuando Hernán Maciel (o quien sea porque a esta hora no está oficialmente confirmado su arribo al lugar), tendrá varios desafíos a resolver, varios frente en lo que atacar, según nuestra óptica.

Es obvio que trabajará dentro de un municipio donde el área de deportes es un fusible a recambiar y no un proyecto a largo plazo. Pasó con Mariela Sánchez Uribe, quien tiene la capacidad de ser primero secretaria de deportes y luego de secretaria de gobierno y mañana vaya a saber qué.

No era necesario descabezar el área de deportes, para tapar otro agujero. No está bien eso, salvo que el intendente Ongarato tenga un parecido con Marcelo Gallardo, de hace dos semanas, al no tener más jugadores para elegir y tiene que salir a la cancha con lo que tiene, a falta de dos años y medio de gestión, de su última gestión porque ya no podrá ser reelegido.

CON EL DEPORTE NO SE JUEGA

Esta es la primera gran batalla que tendrá Maciel. Hacerle entender al municipio en particular y al vecino en general que con el deporte no se juega, que hay que tomarlo muy en serio. Que cada peso que va a deporte, se evita en ponerlo en desarrollo social o en salud.

Un sueño que debe tener cada intendente, independiente del partido político que sea, que es cada niño o joven de la ciudad, “practique un deporte y toque un instrumento”.

Lo primero que tiene que tener Hernán Maciel, o quien sea, es precisamente no tener las manos atadas en eso de elegir a su gente para el armado de un equipo. Y por esto nadie se tiene que ofender.

Hernán Maciel tiene que elegir a su director de deportes (sin condicionamiento) y tiene que tener injerencia directa con la elección de los Coordinadores.

Sobre este tema en particular quería referirme. El Municipio de Esquel sacó a publicidad un concurso interno para la designación de Coordinador de Natación, Coordinador de Educación Física Adaptada, Coordinador de Actividades Deportivas Grupales y el Coordinador de Actividades Deportivas Barriales, con datos que son bastantes particulares, por cierto.

En la Resolución 635/2021 se indica que podrán participar en el concurso “todos los agentes municipales” Profesores de Educación Física con horas cátedras titularizadas o no inscriptos en término.

Para decirlo en castellano, los distintos coordinares tienen que ser empleados municipales (agentes municipales) y además profesor de Educación física.

Por ende los postulantes son limitados. Por ejemplo, Lucas Austin, María Laura Hernández, Freddy Montivero (por solo nombrar a tres), no podrían serlo.

Ahora bien, ¿es necesario que sean (sí o sí) profesores de Educación Física?

¿La coordinación de los barrios no lo podría coordinar un líder barrial, con tierra en sus zapatos, que tiene mejor llegada a los barrios? Es para discutir.

Otra pregunta. ¿Están bien estas coordinaciones? ¿No harán falta más o menos? ¿Se podrá poner a un coordinador que trabaje con el turismo deportivo?

Preguntas que van surgiendo. Pero en estas condiciones, ya el Secretario de Deportes estará condicionado en la elección de sus coordinadores. Arrancará casi con las manos atadas.

DESCENTRALIZAR LO QUE ESTÁ CENTRALIZADO

Un desafío importante es generar espacios en distintos espacios de la ciudad. Para ello habrá que sentarse con los referentes barriales, con los directores de las escuelas, con los presidentes de los clubes y lograr que los talleres deportivos municipales también funcionen en esos espacios. Lo que hay que hacer es abrir el juego.

De manera urgente se deberá concluir con el playón, que solo tiene el techo, y que está ubicado a 200 metros de la cancha de San Martín, del otro lado de la avenida, y tener mayor injerencia en el manejo del playón deportivo del barrio Badén, ese espacio que tiene una cancha de césped sintético. Los profesores de Educación Física, o entrenadores deportivos, con honorarios municipales, deberán trabajar allí todos los días, sobre todo los fines de semana con el armado de distintos encuentros deportivos y recreativos.

Además tener una activa relación con los profesores que trabajan en las distintas escuelas y fomentar, cuanto todo se libere, los viejos Juegos inter escolares.

Claro que hay establecimientos educativos que no tienen espacios cerrados para la práctica del deporte y esto tiene que está consensuado, siendo el secretario de deportes quien tome la bandera para que todos los niños y niñas de Esquel, tengan el derecho de practicar, al menos, un deporte.

Hay talleres deportivos dentro del ámbito municipal que funcionan muy bien y lo que hay que hacer es pegar ya un salto de calidad. Por ejemplo, la Escuela Municipal de Handball donde el trabajo de Karina Cri Cri Martínez y Marcos Cayul, entre otros, es impecable.

El handball se tiene que practicar no solo en el gimnasio municipal. Hay que crear las condiciones para que este deporte, en todo caso a modo de mini handball, tengan presencia en otros espacios, coordinado, claro está por los mejores: por Marcos Cayul y Karina Cri Cri Martínez.

Cuando hablamos del deporte en los barrios no nos podemos olvidar de Alto Rio Percy y Nahuel Pan, que son dos parajes que pertenece a Esquel y que nada se ha hecho en materia deportiva.

Nos acordamos de una competencia atlética en el Alto Rio Percy, bajo la coordinación de “Lalo” Ríos y las competencias de La Trochita Cross, competencias organizadas por “Loli” Roberts y Walter Torres, que ya ni nos acordamos cuando fue.

LA CANCHA DE FUTBOL SIN JUGAR AL FUTBOL

El Estadio Municipal de Esquel es obsoleto por donde se lo mire. Claro que hay un espacio que es bastante particular, por cierto. La cancha de fútbol.

Espacio que prácticamente no se usa. El sueño de muchos niños es pisar el césped de esa cancha, pero solo se lo usa cuando la Liga de Futbol organiza algún partido los fines de semana.

Durante la semana es un espacio ocioso. Ningún equipo entrena y hay varios clubes que no tienen un espacio para entrenar, como ser Escuela Modelo de Futbol, Esquel FC, Deportivo Estación, por nombrar a tres clubes.

Habrá que reformular eso.

Por otra parte, desde el área de deportes se debe trabajar en el armado de la LIFRI (como en algún momento se lo hizo). Hay que generar los espacios y brindarles las condiciones a los referentes de cada uno de los equipos para que todos se sientan parte de este proyecto y que no sea solo esfuerzos individuales. No alcanza con darle cinco pelotas a cada equipo. Hace falta más acompañamiento.

HACER CONOCER LAS HISTORIAS DE VIDA

Hay deportistas que tienen una vida de película y que vale la pena conocer y sobre todo difundir. El nuevo Secretario de Deportes deberá “exportar” diversos documentales que se realizaron con deportistas de Esquel.

Por ejemplo, Darío “Lalo” Ríos tiene su película (“corredor de sueños”), Brian Hernández (“el piloto del silencio”) y ahora está el avance de la vida de “Coco” Muñoz, cuyo documental se llama “Raíces del Viento”.

Para ser clarito, Hernán Maciel deberá sentarse a tomar una cerveza artesanal con Franco Peláez, conocer sus trabajos y, sobre todo, apuntalarlo desde el estado municipal.

PARA MÁS ADELANTE

Hernán Maciel deberá tener en encuentro con los referentes deportivos. Deberá tener un contacto fluido con quienes organizan competencias deportivas. Armar convenios con la Universidad. Generar capacitaciones de todo tipo. Poner en marcha encuentros comarcales con los diferentes directores de deportes de la Cordillera y el apuntalar el Turismo Deportivo serán los temas a tratar en el siguiente boletín.