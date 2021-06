La confusión surge, porque en base a un decreto provincial, el Ministerio de Salud, junto con el de Seguridad la Provincia de Chubut, ha emitido normas que en principio son obligatorias para los departamentos de la Provincia que se encuentren calificados como de alto riesgo epidemiológico, como es el caso de Esquel y Trevelin que se encuentra en el departamento de Futaleufú.



Estas normas no han sido aplicadas porque el municipio de Esquel y Trevelin no ha adherido a las medidas y consideran que la decisión corresponde a ellos, en base a las autonomías municipales. Tema que la provincia no ha planteado en el Justicia para que se resuelva o aclare hasta ahora.



Las normas provinciales si resultan aplicables por ejemplo a la apertura o cierre de presencialidad de las clases .

El intendente de Esquel, Sergio Ongarato, firmó el pasado 1 de junio la resolución municipal Nº 940/2021 que establece las nuevas medidas en la ciudad que rigen desde hoy (01/06) hasta el día 14, inclusive.

La resolución, que lleva la firma del intendente y del secretario coordinador, Matías Taccetta, abarca lo siguiente:

Visto: La situación económico-social en la ciudad de Esquel, en el contexto de la pandemia de Covid-19 y CONSIDERANDO que los habitantes de la ciudad de Esquel se han mostrado responsables con la práctica y cumplimento de los protocolos aprobados oportunamente por el COEM, implementados con el fin de mitigar los efectos de la pandemia, lo que ha reflejado en el no incremento de casos.

Que la municipalidad de Esquel ha aportado y está aportando con recursos y personal en el contexto de pandemia de COVID-19.

Contratando profesionales especializados en salud pública y epidemiología, para asesoramiento del gabinete municipal y trabajar en colaboración con el Ministerio de Salud de la provincia del Chubut.

Con el mejoramiento edilicio de la terapia intensiva del Hospital Zonal de Esquel

Con los controles realizados oportunamente respecto de la procedencia de personas y cargas en la portada de Acceso a Esquel y en la Terminal de Ómnibus de la ciudad.

Con la compra de equipamiento para personas con COVID que reciben asistencia en el Hospital Zonal de Esquel.

Con el diseño y pago de campañas publicitarias tendientes a generar conocimiento y conciencia respecto de los cuidados contra el COVID.

Con la contratación de cuatro auxiliares estudiantes de enfermería para colaborar con el Ministerio de Salud en el Plan Detectar.

Con aportes a clubes de la ciudad para que puedan poner a disposición parte de sus instalaciones para la realización de los Planes Detectar y Vacunar

Con personal destinado a la atención de consulta de los vecinos respecto a la situación de la pandemia.

Que la pandemia agravó la situación socio-económico y sumó un impacto negativo ahondando el deterioro de la actividad comercial y la situación social en el ámbito local.

Que resulta necesario coordinar las medidas a adoptar los fines de controlar y disminuir los casos de Covid 19 en la ciudad de Esquel con mantener una economía local sostenible y que cubra las necesidades diarias de la población.

Que además es preciso regular las actividades sociales de los ciudadanos esquelenses, apelando a la responsabilidad individual en el cumplimento de los protocolos establecidos.

Que la presente resolución se dicta a luz del principio constitucional de orden público de la autonomía de los municipios, regulados en los artículos 225 y concordantes de la Constitución de la Provincia del Chubut.

POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE ESQUEL EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIERE LA LEY, RESUELVE:

ART. 1: Establecer que desde el día 01/06/2021 al 14/06/2021 inclusive, en el ámbito de la ciudad de Esquel se podrá circular en el horario comprendido entre las 06:00 horas y las 00:30 horas del día siguiente, a excepción de los días 5 y 6 de junio del corriente año, en los cuales deberá limitarse a la circulación a la franja horaria comprendida entre las 06:00 horas y las 19:00 horas.

ART. 2: Se exceptúa de las previsiones en la presente resolución a las personas afectadas a la realización de actividades esenciales y a los fines del desarrollo de la misma.

ART: 3: Las actividades económicas, industriales, comerciales o de servicios profesionales, servicios domésticos o de cuentapartistas o equiparables, podrán desarrollar su actividad de lunes a lunes desde las 06:00 horas hasta las 00:00 horas.

ART. 4: Durante los días 5 y 6 de junio de 2021, se podrán ejercer las actividades mencionadas en el artículo 3 desde las 06:00 horas hasta las 19:00 horas. Luego de dicho horario, las actividades o servicio de restaurantes, bares, confiterías o de cualquier otro rubro enmarcado en los servicios gastronómicos o asimilables lo podrán hacer de manera no presencial hasta las 00:00 horas mediante sistema "delivery" en el ámbito de la jurisdicción de la localidad de Esquel. Las farmacias, veterinarias y estaciones de servicios podrán desarrollar su actividad sin limitación horaria.

ART. 5: Durante el plazo de vigencia de la presente resolución las actividades deportivas, culturales, sociales y recreativas podrán realizarse según el siguiente detalle:

Eventos culturales y religiosos en espacios públicos o privados abiertos o cerrados, hasta un máximo de diez personas.

Eventos sociales o familiares en espacios privados, abiertos o cerrados, hasta un máximo de diez personas.

Actividades de educación no formal, hasta un máximo de diez personas.

Actividades deportivas que tengan lugar en el Gimnasio Municipal, como así también en toda la dependencia de la Secretaría de Deportes y Recreación Municipal y/o las que se desplieguen en espacios públicos o privados abiertos o cerrados hasta un máximo de diez (10) personas.

Actividades culturales que se desarrollen en todas las dependencias de la Secretaría de Cultura y Educación y/o las que se desplegaran en ámbitos privados afines o similares hasta un máximo de diez personas.

Ferias de emprendedores, productores y toda actividad similar o afín, hasta un máximo de diez personas.

ART. 6: En el marco de las disposiciones y ordenanzas vigentes en la materia, instrúyase a las distintas direcciones de Secretaría de Gobierno y del COEM a realizar todos los procedimientos posibles con el fin de reforzar los operativos de prevención y control en cuanto al cumplimiento de los protocolos de prevención contra el COVID vigentes a la fecha.

ART. 7: Regístrese, comuníquese, dese al Boletín Municipal y cumplido archívese.

Esquel, 1° de junio del 2021.-