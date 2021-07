El torneo Abierto “Goyo Alonso” de Ajedrez tuvo varias aristas para destacar. Salvo dos o tres jugadores, como ser Eduardo Del Blanco, Sergio Sepiurka o Enzo Flores, estuvieron todos los de primera categoría. Por ende, el torneo iba a ser pesado y de mucho nivel.

Claro que hay jugadores que en este tiempo de pandemia han mejorado muchísimo y ya son capaces no solo de comer piezas rivales, “sino hasta de hacer piquetes de ojos”.

Gerónimo Rossi es uno de ellos, y otro que se metió en la elite ha sido Jonas Nahuelmir, quien logró en la segunda edición del “Goyo Alonso” un segundo puesto que ni él se lo esperaba, como lo dijo ayer a Radio Nacional al término del torneo, minutos después que recibiera un tablero de ajedrez, como premio por su buena labor.

“El Goyo Alonso” fue un torneo donde se juntaron jugadores por demás muy fuertes, aunque yo no me considero ni de cerca un jugador fuerte acá en Esquel; inclusive yo me he sorprendido de llegar al segundo lugar”, destacó Jonás al programa “Sucesos Deportivos”, que ese emite por Radio Nacional Esquel.

Jonás Nahuelmir, quien trabaja en el área técnica de incendios forestales, dentro de Bosques, remarcó algunos aspectos del torneo que terminó ayer, donde sumó cinco puntos tras un total de siete partidas.

“Tuve la suerte que hubo dos partidas que la tenía totalmente perdidas, que eran contra Oviedo y contra Flores, donde pude darlas vuelta y ganarlas”.

“Creo que mi mejor partida la jugué contra Joaquín Brand, una partida en la que prácticamente no tuve ningún error, ninguna imprecisión y el resultado menos esperado fue una tabla que tuve con Gerónimo Rossi”.

En tiempos de pandemia, la tecnología fue un gran aliado para los tableristas de Esquel, sobre todo para él, quien en el último año se incorporó al Círculo de Ajedrez de Esquel y demostró ser un gran estudiante.

“Al ajedrez lo practico desde que comencé la escuela secundaria siendo este un deporte que me gustó mucho y me encontré con el Circulo hace un año y ahí me empecé a meter más en el tema e inclusive subí mucho el nivel en el último año”.

“Estas semanas de torneo me la he pasado mirando ajedrez todos los días, no hubo un día que no haya mirado una partida, una apertura y que haya preparado algo”, remarcó además