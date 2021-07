El ex Secretario de Comercio de la Nación, Guillermo Moreno, criticó la gestión de la pandemia y el rumbo económico, además consideró al Gobierno de Alberto Fernández “peor” que el de Mauricio Macri.

“Yo pensé que el peor gobierno iba a ser el de Macri. Este es peor que el de Macri. Dije toda la vida que Macri era un inútil y un vago cuando todos se callaban. Yo pensé que su gobierno había sido el peor, pero este es aún peor”, aseguró el dirigente peronista.

Y añadió: “El déficit fiscal va a terminar el año en 12 puntos, el año pasado fue de 14, que es el número que tuvo Alfonsín cuando se tuvo que ir, y tenés un desorden en las cuentas externas; eso es brujería, no es economía”.

Además, criticó el funcionamiento del Banco Central manifestando que "se transformó en una mesa de dinero, que existen en el sistema financiero pero son marginales, pero ahora resulta que el Banco Central se dedica a comprar bonos, cambiarlos por pesos, después por dólares. Eso no es economía, ni siquiera un sistema financiero; eso es una payasada”.

“Fernández no es peronista, es socialdemócrata, no quiere hacer lo que hizo un gobierno peronista exitoso. No hay nada que inventar: hay que gastar menos de lo que recaudás y venderle al mundo más de lo que le comprás y ahí generás los elementos ordenadores de la economía”, continuó Moreno.

Moreno recomendó además declarar la emergencia en seguridad, expresando que Fernández "tiene que hacerse cargo del problema y ponerle el cuerpo a la situación, asumiendo el control de las fuerzas federales y de las policías provinciales".

El el funcionario nacional concluyó: “El que no se quiera hacer cargo de la seguridad de su pueblo que no sea presidente. Esto se resuelve poniendo el cuerpo, no hay que estudiar, no hay que hacer ningún mapa".