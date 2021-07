"Estamos halagados como esquelenses de haber elegido al intendente para encabezar la lista de senadores, es un desafío sumamente importante", comenzó explicando Alejandro Wengier, presidente del Concejo Deliberante.

En ese marco, indicó que deben ser cautos y esperar el cierre de listas el día 24, donde confirmarán las candidaturas. Desde ese punto se iniciarán las campañas para ver si hay lista de unidad o alguna otra que quiera participar por la misma banca.

En primera instancia, de confirmarse la candidatura de Sergio Ongarato como senador, el mismo planteó la posibilidad de tomarse licencias para realizar las campañas. Con motivo de la misma, le corresponde por ley asumir la intendencia a Alejandro Wengier.

La misma indica que en caso de ganar las elecciones, el primer concejal de la lista ganadora que acompaña al intendente, asume la intendencia.

Sobre las preocupaciones que surgieron fuera del ámbito y los rumores de que si asume Wengier haría un cambio de gabinete, el mismo explicó que "en ningún momento lo plantee. Deberían quedarse tranquilos porque no haré grandes cambios y tampoco generales, tampoco hablé con los secretarios como para tener una opinión de hacer cambios", subrayó.

Primero deben pasar las PASO, y luego las generales. Posteriormente realizarán una reunión para ver las distintas formas de trabajo que plantearán en adelante.

El sábado hubo una reunión entre Wengier y Ongarato donde el intendente le informó sobre la toma de sus licencias a partir del día 24, en virtud a cómo se realizarían las campañas:

Por último, habló sobre la decisión de Matías Taccetta quien adelantó que en caso de Ongarato deje la intendencia, él dejaría su cargo.

"A mi no me lo planteó y me llamó la atención pero las decisiones de cada uno son personales", aseveró.