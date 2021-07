El Consejo Directivo Provincial de la Asociación de Trabajadores de la Educación de Chubut convocó a un paro provincial por 48 horas en reclamo de una paritaria salarial y distintas demandas. Reclaman que el gobierno de Chubut los convoque a una mesa de negociación paritaria como se había comprometido en el acta firmada en mayo de este año.

En el día de hoy, el gobernador de Chubut, Mariano Arcioni, habló sobre el paro del sector docente que afectará el reinicio de clases en la provincia el próximo lunes y descartó poder avanzar en una recomposición salarial para el gremio:

"Hoy podemos hablar de paritarias pero hoy no podemos hablar de un incremento salarial. Sería muy imprudente, ya lo he dicho en distintas oportunidades, estamos pagando los sueldos"

Asimismo, destacó que "el sector docente siempre fueron los únicos y primeros que se les pagó las clausulas gatillo. Tuvieron reconocimiento salarial. Hoy no se puede hablar de un aumento cuando estamos pagando deudas. Nosotros tenemos que arreglar lo que podemos cumplir".

Respecto a la advertencia de Santiago Goodman, secretario general de ATECh, de avanzar con el paro si no se los convoca esta semana, el gobernador dijo: "Yo lo invitaría a que sigamos dialogando y recapacitemos un poquito porque no se puede sacar de donde no hay. Lo convocaría a sacar dialogando. La prioridad son los niños".

En ese marco, recordó que el gremio debería revaluar el reclamo porque "ha tenido privilegios en cuanto a otros gremios justamente en recomposición salarial y el pago de las clausulas gatillos. Siempre el gobierno ha estado trabajando con ellos y siempre se lo reconoció. Hemos hecho una gran inversión en refacción de escuelas y las consecuencias las estamos pagando", sostuvo. "Con apriete, paro y demás no se soluciona, y los perjudicados son los niños", indicó.

Por último, aseveró que "nosotros estamos haciendo un esfuerzo tremendo para poder cumplir y solucionar problemas que vienen desde hace mucho tiempo", y resaltó que Chubut junto a San Luis "le han ganado a la inflación entre 2017 y 2020 en cuanto a recomposición salarial". (Adn)