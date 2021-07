El Ministro de Seguridad de Chubut, Federico Massoni, habló acerca de los controles viales que realizan tanto en Esquel como la Comarca e indicó que uno de los problemas que más observan es el alcohol:

"Nos tiene que llamar la atención que en estos operativos de alcoholemia que hacemos en la región, es donde se dan los índices más altos de presencia de alcohol en los conductores"

Para dar un ejemplo, recordó cuando el detector de alcohol superó el máximo del registro en un conductor de Esquel que fue noticia en el país.

"Es un estado en el que no podes decir ni "pororó", nada, estás reventado", aseveró Massoni y explicó que son controles de seguridad vial. También sostuvo que los Concejales de Trevelin le comentaron sobre el flagelo del alcohol en jóvenes y adultos, que termina en accidentes viales o en violencia contra la mujer.

En esa marco, recalcó que "debemos realizar políticas locales. Me decían que los dueños de restaurantes están en contra de la Ley de Tolerancia Cero y yo respondo que no tenemos que apelar a la intoxicación de una persona para que vaya a comer. El dueño del bar tiene que fomentar que aquel que maneja no tome alcohol, pero que los amigos vengan y tomen alcohol, como el conductor responsable".

Asimismo, afirmó que el Concejo Deliberante no lleva adelante políticas locales.

"Si una persona con 0,45 atropella a su hijo, ahí nos arrepentimos, después no"

Respecto a la graduación alcohólica, ejemplificó que "por ahí tomas una cerveza y sentís que estas distinto, y otras veces no. Pero ya estás intoxicado".

"No pueden apelar al ministerio de seguridad como primera medida. Cuando detenemos a un conductor alcoholizado, ya es tarde. Cuando una persona destruye a su familia y hay violencia, también"

Por último, manifestó que el objetivo es "que no hayan mas jóvenes bebiendo en las calles, que tengan la dedicación al deporte, al trabajo" y explicó que "pasa por políticas Municipales de Estado, que tengamos un centro de tratamiento y recuperación, que haya contención con los familiares que los destruyen".

Y aseguró que se ofreció con los Concejales para tarbajar en conjunto, ya que sabiendo cuál es la consecuencia del alcohol, ayudaría a aplicar políticas previas de cómo hay que accionar. "Ahí es donde nos tenemos que dedicar", cerró.