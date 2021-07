El gobierno provincial convocó a paritarias a los gremios de Salud para este viernes a las 10 de la mañana, en un contexto de duras negociaciones entre ambos sectores por deudas con el personal sanitario y la amenaza de medidas de fuerza por parte del SISAP.

La convocatoria a los secretarios generales se formalizó a través de una carta con la firma del ministro de la cartera sanitaria, Fabián Puratich y la subsecretaria de Planificación y Capacitación, Jimena Marcos. Fueron convocados para este viernes 23 a las 9 de la mañana en la sede del Ministerio de Salud los referentes de ATE, UPCN, ATSA, SOYEAP, SISAP y AGREMEDCH.

En el comunicado se reseña que el encuentro será para tratar “paritarias convencionales”.

“No es la paritaria salarial, es una convencional pero celebramos que el ministro haya tomado la determinación de convocar a los gremios. Lo que esperamos es el mayor compromiso de los demás gremios en participar porque es algo que nos interesa a todos, no solamente a los gremios, sino al conjunto de trabajadores de la salud pública que están esperando que se reglamente y se reforme el convenio en todos los puntos que “hacen agua” y que después cada directivo los implementa como quiera”, indicó Carlos Sepúlveda, secretario general de SISAP tras recibir la notificación de la convocatoria.

Por su parte, el ministro de Economía, Oscar Antonena, consultado sobre la posibilidad de aumentos para los empleados públicos, dijo este jueves que “este es un gobierno que dialoga y llega a consensos mostrando las cartas como son. No estamos en condiciones de dar un aumento si no estamos en condiciones de afrontarlo. No podremos dar aumento si no podemos darlo. Vamos a prometer lo que podemos cumplir”.