A partir de la semana pasada, las personas no binarias de la Argentina podrán solicitar que se les consigne “X” en el campo referido al “sexo” del Documento Nacional de Identidad (DNI).

En Chubut ya se puede realizar el trámite para quienes nacieron en la provincia.

Patricia Moyano, directora General del Registro de Estado Civil y Capacidad de las Personas, confirmó que a partir del decreto nacional que salió la semana pasada en la provincia "ya podemos implementar la identificación con estas nuevas maneras".

"Se considera como personas ‘no binarias’ a quienes no se identifican con el género masculino o femenino y se autoperciben diferentes. En consecuencia, no se identifican con la M (masculino) o la F (femenina) y entonces se adopta la nomenclatura X para identificarlos”, explicó.