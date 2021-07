"Chubut Primero" oficializó el sábado los candidatos que llevará a las próximas elecciones legislativas, en el cual "Chubut Somos Todos" buscará tener representación en la Cámara de Diputados y de Senadores en el Congreso de la Nación. Entre los candidatos, se encuentra el titular de la cartera sanitaria de Salud del Chubut, Fabián Puratich, quien irá por una banca en Diputados.

El mismo encabezará la lista de precandidatos a Diputados junto a Vanesa Abril, subsecretaria de Medios de la provincia; Fernando González Raposeiras, director del Registro Civil de Esquel, y la exdiputada provincial Alejandra Johnson Taccari serán los suplentes para Diputados.

En el día de hoy Puratich explicó que "El sábado a la mañana, nos reunimos con el Gobernador e hicimos toda la documentación. Ahora, hay que esperar pero mientras tanto hay que seguir trabajando".

Por otra parte, sobre su continuidad en la cartera de salud, anticipó que "probablemente ,en el mes de la ‘campaña fuerte’, voy a tomarme licencia en el Ministerio de Salud. No sé si tendrá sentido hacerlo en las PASO porque somos lista única pero dependerá de quienes organicen la campaña", dijo.

Respecto a las expectativas de su candidatura, afirmó que "Esta situación no me genera mucha ansiedad. Es un orgullo que me hayan elegido para representar a Chubut”.