La Concejal, Valeria Saunders, dialogó con Red43 y mostró su preocupación por la poca concurrencia de vecinos a realizar el trámite para la financiación de dudas en el servicio de gas.

En este sentido indicó que no saben "qué pasó en la aplicación de la ordenanza para que los vecinos se acerquen porque es inminente el vencimiento del plazo".

"Son muy pocos los vecinos y esto implica que la empresa puede comenzar a realizar los cortes a todas las personas que no tienen al día los servicios", advirtió la edil.

Al tanto que remarcó: "Nos preguntamos qué falló en el diseño y sabemos que hay innumerables situaciones particulares. Lo cierto es que el viernes vence el plazo y el lunes se procederá a hacer los cortes".

Vale mencionar, que son más de 400 vecinos los que solicitaron la prórroga "y solo realizaron el trámite cerca de 100 vecinos. No sabemos la razón por la que no acceden a la financiación que brindamos desde el municipio".

"Esperamos que cuando realicemos el convenio con la Cooperativa de 16 de octubre, no nos vuelva a ocurrir, tiene que ser una solución para los vecinos, no una preocupación", aseguró la Saunders.

en este sentido, la edil reflexionó: "Quizás hayan vecinos que no se hayan enterado o no saben que aunque le presten la casa igual pueden hacer el trámite, que se pensó en los vecinos que no tienen el medidor a su nombre y se consideran muchas situaciones".

"El espíritu de la ordenanza es el financiamiento del municipio para que el vecino pueda estar calentito, cocinar, y pasar el invierno", concluyó.