El Ministro de Seguridad de la provincia, Federico Massoni, habló del video de los aspirantes a Policía que generó polémica por un canto mientras trotaban.

“No pasa por justificarlo o no, hay que nadar más profundo. Se está maximizando algo que forma parte de un folclore”, indicó Massoni.

Además, el Ministro se refirió al término piquetero: “Si una persona se manifiesta, está por fuera de lo que es un piquetero. Un piquetero imposibilita la circulación por calles, caminos o rutas. Una persona que corta una calle es un delito, y el que comete el delito es un delincuente”.

En diálogo con Radio3, Massoni agregó: "No le doy gravedad al asunto. Esto parte del folclore. No tenemos villas en Chubut, no existen, es un concepto importado, estas canciones son improvisaciones”.

“Todo esto es porque tenemos una deformidad en la interpretación de las causas que queremos como sociedad. Se desvirtuó tanto que los jueces dicen que no hay que criminalizar la protesta cuando yo no criminalizo la protesta, yo criminalizo la comisión delictual”, manifestó.

Por último, dijo que: “Se fue tan blando y se les permitió avanzar tanto (a los piqueteros) que nos encontramos con la Legislatura incendiada, la Casa de Gobierno incendiada, el Gobernador insultado de punta a punta, con rutas cortadas o con atentados contra los bienes del Estado. Estamos equivocados”.