"Piquetero, piquetero, ten cuidado, ten cuidado, en una noche muy oscura a tu villa entraré", decían los agentes de la Guardia de Infantería de la Policía del Chubut mientras hacían una práctica en las calles de Rawson que se reflejó en un video que difundió la fuerza este martes.

Inmediatamente comenzaron a escucharse voces contra los cánticos considerados discriminatorios.

Lo reconoció el jefe de la Policía, Miguel Gómez, quien aseguró que no está de acuerdo con la letra de la canción y admitió que "fue un error" difundirlo públicamente. "Fue para levantar el ánimo de los cursantes", había explicado Gómez.

“La Jefatura no tomó cuenta de ese video hasta después que lo subieron y verdaderamente fue un error del encargado de subir ese video”, dijo.



El piquetero es el enemigo



"Fue algo que improvisó uno de los internos que están en formación y no creímos necesario cercenarlo pero lo tendremos en cuenta porque el piquetero no es el enemigo de la policía", afirmó este martes Gómez quien agregó: "Se filmó la parte inicial del cántico y lo subieron para que la familia vea la formación y el estado de sus familiares. Son cursos intensos, con mucho estrés y en los que están internados. No tienen ni siquiera contacto telefónico con sus familiares”.



Presentación de la Defensoría



Oficialmente hubo una presentación que repudió los cánticos. Se trata de un texto del Defensor General de Chubut, Sebastián Daroca, quien envió una nota al jefe de la Policía del Chubut repudiando los polémicos cánticos durante un entrenamiento de miembros de Infantería que se viralizaron en medios y redes sociales.

En el texto Daroca expresa su preocupación en torno a la difusión del video y a la explicación que posteriormente ofreció el jefe policial. "No queda claro cómo una frase con un significado tan disvalioso pueda contribuir en la formación policial para afrontar las situaciones de estrés propias de la tarea".

El Defensor General de Chubut repudió los cánticos en la Policía: "Son discriminatorios y estigmatizantes" y “el no rechazo de manera enfática de estas acciones por parte de las autoridades de la fuerza genera el aval para la producción de prácticas policiales que reproducen dichos valores y que podrían colocar a la institución al margen del marco normativo y constitucional", señala la nota de la Defensoría General.