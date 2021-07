Blanca Melín, quien estuvo al mando en la conducción del barrio Chanico Navarro, manifestó su malestar por la poca claridad con la que se manejó el llamado a elecciones en el barrio.

"Es un manoseo tremendo", detalla, recordando que se había presentado una sola lista pero la persona que la integraba decidió renunciar.

"La Municipalidad tendría que haber puesto un veedor. Yo ganas de ocupar el lugar no tengo"

En este sentido, también manifestó su preocupación por la situación social de los vecinos, sobre todo los adultos mayores: "no hay solidaridad y no nos dan bolilla. Esto nos enoja".

"Hoy no me considero presidente de barrio. No se puede trabajar así. Si el problema es el espacio continuará con el comedor en el galón de mi casa; es desgastante"