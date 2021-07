Tras el acto formal de apertura de la temporada de ballenas 2021 en el hotel Rayentray de Puerto Madryn este viernes, los prestadores del sector volvieron a plantear su inquietud acerca de la supresión del pedido del test de PCR que se está utilizando para identificar la infección por coronavirus a los visitantes que provienen de la Capital Federal y provincia de Buenos Aires debido, sostienen, a que su costo que oscila entre las 2.000 y 5.000 pesos atenta contra los turistas que quieren visitar Chubut.



En ese sentido, el ministro García indicó este viernes que “en Chubut el turismo irradia salud porque son espacios abiertos, amplios, donde la gente no se concentra en lugares chicos. Indudablemente, esto juega a favor nuestro porque los protocolos se aplican al 100%. Esto nos pone competitivos a nivel nacional, además de la calidad de atractivos que tenemos”.



Y fue más allá con respecto a la solicitud de los tests: “Hay que ir paso a paso pero al pedido de PCR no le debe quedar mucho tiempo. En el verano no se pedía y todo funcionó muy bien porque no tuvimos problemas en ningún destino turísticos y la provincia estuvo completa. Esta es una alternativa que irá viendo el Ministerio de Salud pero no creo que le quede mucho….En muy poco tiempo el PCR puede llegar a ya no ser una exigencia”.



García agregó que “la circulación en todas las áreas provinciales está como temporada común, es igual a como se hizo en el verano. Tenemos espacios naturales muy grandes y abiertos. Vamos a seguir de la misma manera en que trabajamos en verano”.