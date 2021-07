La imagen del ministro de Seguridad, Federico Massoni, recibiendo la aplicación de la vacuna contra el Covid mostrando su torso tatuado dio que hablar.

Portales de noticias de y canales de televisión de Buenos Aires mostraron la imagen y la complementaron con decenas de videos y fotos en las que Massoni aparece haciendo ejercicio físico o encabezando algún operativo.



“El ministro Fit”, tituló TN la noticia, solo por citar uno de los medios porteños, esos que dieron el nombre de Massoni cuando informaron sobre los incidentes que sufrió el presidente Alberto Fernández en la comarca de los Andes tras los incendios del mes de marzo. En aquella oportunidad el ministro había responsabilizado de los atentados a la falta de coordinación de la Casa Militar deslindando cualquier responsabilidad chubutense.



“Por H o por B” Massoni es de los pocos políticos chubutenses que suele levantar su perfil. Ya sea por las atribuciones propias de su función o bien por lo que dice o hace.



Y le gusta que se lo hagan saber. Por caso, este miércoles fue consultado en Rawson sobre el motivo de mostrarse con el torso desnudo y tatuado a la hora de aplicarse la vacuna. “Tenía traje, chaleco, corbata y cuando me quise arremangarme me quedaba la camisa por la mitad del brazo y qué quiere que le haga…Yo no hice sacar la foto, me la sacaron ahí. De hecho me pedían la foto; hay varias”, dijo Massoni.



Solo resta esperar que aparezcan más fotografías del funcionario arcionista que suena fuerte para encabezar la lista de senadores del oficialismo provincial y pelear su banca con el PJ y Juntos por el Cambio.