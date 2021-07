A partir del 12 de Julio en Esquel se vacunará sin turno a toda la población mayor de 18 años, que aún no recibió ninguna dosis de la vacuna contra el Covid_19. Cabe aclarar que es para la población con domicilio en Esquel y que sólo es para 1° dosis.

Inscripción previa

Es imprescindible que todas las personas que asistan a los vacunatorios estén inscriptas previamente en la web institucional del Ministerio de Salud: www.vacunate.chubut.gov.ar

El paso de inscripción es de suma importancia para el sistema de sanitario, entre otras ventajas, porque permite constatar los datos de las personas al momento de asistir a vacunarse, agilizar el operativo, como también facilitar la convocatoria a las personas para la aplicación de la segunda dosis y/o seguimiento sanitario que pudiera requerirse.

Por este motivo, el equipo de vacunación también solicita corroborar la información personal al momento de la inscripción, especialmente al completar domicilios y números telefónicos personales y/o de referencia.

Lugar y Horarios

Se recibirá a la población bajo la modalidad de atención espontánea en los vacunatorios del Club Independiente y del Sum de la Escuela N°76, los siguientes días y horarios:

• Club Independiente Esquel (Concejal Gaffet N° 266): Lunes de 14.00 a 17.00 hs; Martes de 9.00 a 12.00 hs y de 14.00 a 17.00 hs; Viernes de 9.00 a 12.00 hs y de 14.00 a 17.00 hs

• Sum de la Escuela N°76 (calle Saez Peña N° 1099) :Miércoles de 14:00 a 17:00hs; Jueves de 14 a 17:00 hs.

A tener en cuenta

Las personas deben concurrir con tapaboca/nariz, presentando su DNI.

Es importante que: no hayan recibido en los últimos 15 días ninguna otra vacuna, incluida la vacuna antigripal; no hayan sido Caso Confirmado de Covid_ 19 en los últimos 3 meses; que no estén cumpliendo aislamiento por ser Contacto Estrecho de un Caso Confirmado ó manifiesten síntomas compatibles con la enfermedad.

Segundas dosis con citación programada

Todas las personas que deban aplicarse la segunda dosis de la vacuna contra el Covid_19 serán convocadas bajo la modalidad de turnos programados. Es importante que al momento de presentarse al turno asignado, asistan con DNI y el certificado/carnet de vacunación.