La moda evoluciona, muchas prendas que usábamos hace años vuelven y hoy en día la tendencia oversize es la estrella.

Durante años, las prendas ajustadas eran tendencia, ahora eso ha quedado atrás, esta temporada se caracteriza por los patrones XXL, cortes masculinos y la ropa holgada y varias capas encima.

El estilo oversize en moda no hace referencia a una prenda en concreto o solo a la ropa, sino también a los complementos, consiste en la talla, tamaño o anchura de la prenda.

Este término se puede aplicar a muchas cosas distintas: bolso oversize, sweater oversize o pantalones oversize, es decir, los equivalentes serían un maxi bolso, un sweater o buzo XL o unos pantalones anchos.

En definitiva, son looks que dan la sensación de que has seleccionado tus prendas 2- 3 tallas más grandes, aún habiendo elegido tu talla normal, debido a que la anchura de dicha prenda es más grande de lo habitual.

¿Cómo llevamos estas prendas super holgadas con estilo?

La ropa de tamaño XXL es una tendencia espectacular, ya que ¿A quién no le encanta un look ultra cómodo que, además, está totalmente de moda? Pero, ¿Cuándo tus prendas son demasiado grandes, y en qué punto hay que tener cuidado para no caer en el exceso?

En muchas ocasiones, la tendencia oversize puede ser complicada, esto se debe principalmente a no saber utilizar las prendas adecuadas en conjunto. Es importante que el outfit no parezca exagerado.

Lo ideal para que esto no ocurra es comprar tu talle y tener en cuenta tu tamaño.

En el estilo oversize de hombre e incluso de mujeres hay una táctica común equivocada: comprar ropa oversize simplemente eligiendo tallas más grandes a la que se utiliza habitualmente.

Es cierto que esta técnica a veces funciona con prendas concretas pero, como norma general, no es la mejor idea. Utiliza prendas oversize específicas, al estar diseñadas específicamente para este estilo, tendrán un mayor tamaño en las zonas correctas y no en toda la prenda.

Estas son las 3 prendas oversize que no te pueden faltar:

Las prendas oversize son muy variadas, pero estos son los 3 clásicos que no pueden faltar en tu armario para esta temporada.

Buzos o sweaters oversize

Los grandes protagonistas de las prendas oversize, los buzos son una de las prendas más utilizados por este estilo gracias a que proporcionan la posibilidad de jugar mucho con el resto de prendas.

En Invierno los tapados oversize son super tendencia.

Pantalones oversize

Los pantalones oversize son una de las prendas más versátiles de esta popular tendencia gracias a su gran variedad de formatos. Puedes utilizarlos para armar varios estilos de outfits o dia.

Tienen una entrepierna baja y gran espacio entre los muslos, son aconsejados para cuando quieres lucir elegante pero, a la vez, estar cómodo. El modelo Wide leg te ira genial si elegís esta opción.

Remeras oversize

Las remeras informales oversize son una de las prendas más populares de esta tendencia, se pueden usar con leggins, un pantalón mas ajustado o convirtiendo la camiseta en vestido.

El look es genial y lo vas amar de lo cómodo y versátil que es.

Combinalo con zapatillas y tendrás un outfit casual en dos minutos.

Recorda que la regla principal de esta tendencia es no comprar la prenda dos talles más y Combinar prendas oversize en tu look con prendas no oversize .