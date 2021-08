Luego de la participación de Joaquín Arbe, Coco Muñoz y Sofía Gómez Villafañe, queda una representante más de Esquel y Argentina: Florencia Romero, que se prepara para el lanzamiento de disco y bala en los Juegos Paralímpicos de Tokio.

"La verdad es que estoy feliz, disfrutando cada momento y cada entrenamiento. Esta es la última semana en Argentina. Muy feliz de volver a estar en un juego olímpico, me llena de felicidad y orgullo. Es una energía y una emoción enorme", expresó la atleta que está entrenando en Buenos Aires.

Florencia ya había participado en los juegos de Río 2016. Ante esta nueva oportunidad, manifestó: "Con los nervios que conlleva un evento de esta magnitud. Es lo mejor a lo que pueda aspirar un atleta y están los nervios, la ansiedad. Pero como lo dije, a este llego con otra cabeza y es lo que me decía mi entrenador en 2016. Llego con otra cabeza, otra experiencia, porque en aquel momento me dijeron que clasifiqué y hasta el último día mucho no me acuerdo. Fue un sueño de punta a punta. Ahora estoy disfrutando de todo momento".

Sobre las dificultades del entrenamiento en pandemia y la preparación contó: "El año pasado, hasta agosto estuvimos encerrado. Cada uno tuvo el gimnasio en su casa y hacíamos técnicas por zoom y por videos. En agosto nos permitieron volver al CENARD a lanzar. Durante ese proceso trabajé mucho con la psicológica. Fue muy duro, pero me preparé física y mentalmente. Esta última parte es dura, tenemos doble jornada de entrenamiento. Desde abril del año pasado hasta ahora fue el objetivo Tokio. Ahora queda solamente el día del torneo".

"Principalmente, el objetivo es disfrutarlo muchísimo. Demostrar todo lo que fui haciendo en los entrenamientos el día del torneo. Poder demostrarlo, disfrutarlo y todas las cosas buenas serán recontra bien recibidas. En base a eso, se verá".

Por último, se refirió al cambio horario con Tokio: "Estamos haciendo la adaptación horaria en Argentina. Empezamos el sábado pasado. Son 12 días hasta el día del vuelo, así que cambiamos el sueño progresivamente una hora por día. El sábado hicimos de 00 a 08, el domingo de 01 a 09, el lunes de 02 a 10, hoy de 03 a 11 y así vamos hasta el día del vuelo que es de 7 de la mañana a 7 de la tarde. Movemos el sueño y vamos moviendo los horarios de desayuno, almuerzo, entrenamientos. Para no hacerlo tan de golpe".

Florencia participará el 30 de agosto a las 21.34 el lanzamiento de disco y el 2 de septiembre a las 21.30 en lanzamiento de bala.