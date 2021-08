(Por Carlos “el Chavo” Ortiz). - Hubo un momento en la transmisión radiofónica donde nos quebramos todos. Era imposible no lagrimear, no moquear.

Apenas había llegado “Coco” Muñoz a la meta, hubo un audio que nos descolocó. Que nos hizo temblar, que nos sacó la compostura que un ser humano debe tener.

“Bueno, se imaginan lo contento que estamos. Ehhh muchas gracias a todos, gracias a Dios por sobre todo. Por sobre todo gracias a Dios por habernos ayudado y muchas gracias a toda la gente que nos está acompañando. Es todo lo que se pudo hacer. Trabajamos duro para esto. El equipo de Argentina hizo un papel muy bueno y solamente eso, Gracias a Dios por hacernos ayudado, nos vemos”.

Son frases simples, pero llenas de emoción, en el audio se notó la voz quebrada de Rodrigo y seguramente ese audio, que mucho lo escucharon a través de Radio Nacional Esquel en esa transmisión que duró más de cuatro horas, marcó todo. El trabajo estaba hecho.

Rodrigo Peláez y Eulalio “Coco” Muñoz ya se encuentran en México desde el día de ayer. Deberán quedarse un par de días en tierras aztecas hasta conseguir un vuelo hacia Bogotá y desde ahí ver si consiguen otro vuelo a Buenos Aires. Y luego llegar hasta Esquel. Todavía el periplo el largo, pero llegó el momento de analizar cada uno de los momentos vividos en un lugar de ensueño, dentro de un Juego Olímpico.

ACORDATE QUE VOS SOS UN ATLETA AWKACHE

Hubo un momento, posterior al maratón de las mujeres, donde Leo Malgor (el jefe del equipo argentino de Maratón) los reunió a todos y les dijo. “Muchachos, vamos a correr tranquilo, vayan a 3.15 el km, no se desgasten que hace mucho calor y hay mucha humedad”. Palabras más palabras menos, la idea fue esta.

No los obligó, solo fue una sugerencia.

Cuando estaban en la habitación, Rodrigo lo tomó del hombro a “Coco”, y le dijo: “acordate que vos sos un atleta Awkache y la filosofía nuestra es no especular. Salí con todo desde el principio que hoy vamos a hacer historia. Vos estás preparado para correr con todo”.

Y minutos antes de la largada le recordó lo mismo. Y “Coco” hizo lo que hizo siempre. Respetó los concejos de su entrenador y amigo. Y la historia ya es conocida.

Apenas aterrizaron en el Aeropuerto Internacional del Distrito Federal de México con Rodrigo Peláez, con el entrenador olímpico Rodrigo Peláez, surgió el siguiente diálogo:

- Todavía recordamos tu emotivo audio al término de la carrera.

- La verdad que después de un proceso tan largo de preparación que fueron estos Juegos Olímpicos, siempre hay mucha emoción contenida y bueno, cuando las cosas salen bien, uno a veces no puede ocultar la alegría que tiene. Pero la verdad estoy muy pero muy conforme, primero con esta posibilidad que tuve de integrar la selección argentina como entrenador y después por la actuación de los tres atletas que tuvo el equipo en los Juegos Olímpicos, que dejaron todo ese día y hablando de Eulalio en particular fue realmente algo muy esperado lo que hizo y obviamente que tenemos una alegría enorme, porque fueron tantos meses de planificar y trabajar para esto.

- ¿Se dio la carrera que ustedes pensaron? ¿La estrategia que ustedes armaron? En un momento escribí que estos pibes corrieron porque tienen corazón para llegar hasta el final.

- Si, es así es. Corrimos como siempre estamos acostumbrados a correr. Es nuestra esencia y no la vamos a cambiar.

El día anterior estaba la carrera de las chicas y había sido muy duro, el clima había pegado muy fuerte a cada una de las atletas y eso llevó a que después todos pensaran la estrategia, que era conservadora, porque el calor era mucho, la humedad era mucha y se podía pagar arriba.

Nosotros por el contario, tuve una charla con Eulalio y le dije que no, que la estrategia iba a ser la de siempre: de salir a correr fuerte y aguantar arriba, pensando siempre en la capacidad que tienen los chicos de Esquel, de ser resilientes y dejar todo en la competencia. Esa fue la charla que tuve con él y antes de largada lo hablamos otra vez y le dije “salí a correr como siempre corrés, salí fuerte porque vas a aguantar”.

-Y esa fue una apuesta muy fuerte

- Teníamos nosotros una confianza muy grande por el trabajo realizado. Realmente habíamos tenido una preparación buenísima y si bien se había complicado por el cierre de frontera antes de llegar a la altura, habíamos hecho en Esquel un trabajo muy bueno con ayuda de mucha gente y eso le daba a Eulalio la capacidad de aguantar arriba, más allá del clima.

Además hicimos una excelente hidratación dos días antes de la carrera y de esta manera salió a correr, obviamente que después del km 35 lo pagó carísimo, pero ya había escaldado muchísimos puestos y aunque después perdió dos o tres posiciones quedó ubicado en algo que yo creo que fue histórico por lo que él pudo lograr.

-Que increíble que Coco, en su quinto maratón, hiciera al registro más lento e hiciera con ese registro lento, una carrera histórica. Es más, con ese registro de 2hs 16min 35seg rompió el récord argentino en los juegos olímpicos.

-El clima, como lo habrán visto, fue terrible. Es más, el mismo Kipchoge, corredor de 2.01, tardó 2.08 para ganar la carrera, entonces “Coco” fue uno de lo que menos cayó si lo comparamos con su mejor registro que fue casi 2hs 10. No lo vi bien, después voy a mirar las marcas de cada uno, pero “Coco” cayó 6 minutos en lo que respecta a su mejor marca, pero algunos cayeron 10 ó 15 minutos de su mejor marca y eso permitió que “Coco” se metiera en la posición que terminó. Es más, hubo un momento de la carrera, sobre los 25 km, donde Eulalio no estaba a más de 40 segundos de Kipchoge, es decir a unos 150 metros de la punta y no se le iba más que eso y arriba, obvio que Kipchoge apretó y Eulalio cayó en el registro y se hizo una diferencia que no fue más de 8 minutos ya que “Coco” estuvo siempre muy cerca al pelotón de los de punta.

- ¿Cómo viste vos la carrera, donde estabas ubicado, te pudiste trasladar?

- El jefe del equipo era Malgor y él nos dio a cada uno un lugar. A mí me dio los primeros km, yo no pude estar en los últimos, en la prueba pude estar solamente en el 13, en el 23 y en el 33 km de la carrera donde pasaban por el mismo punto y tratando de colaborar.

Yo estaba muy expectante de cómo iba, tratando de no fallar en los puestos de hidratación y que puede entregar bien en los puestos de hidratación, que no haya ningún problema, incluso le pasó a Eulalio que se resbaló en el puesto del km 23, cuando le di la hidratación no alcanzó a agarrarla y por suerte llevaba un gel en el pantalón.

-Teniendo en cuenta la cantidad de días que están fuera de sus casas, me imagino que están felices pero cansados.

- Eulalio por suerte terminó físicamente muy entero. Como te decía tenía una preparación que era muy buena. Fue terrible la cantidad de estímulos que metimos y seguimos haciéndolo hasta dos o tres días antes de la carrera y yo creo que eso le dio el plus para aguantar el calor arriba.

- ¿Coco no se guardó nada, dio todo en la carrera?

- No. No se guardó nada. Lo que hizo ese día por las condiciones del clima fue lo mejor que podía hacer. No pudo hacer más que eso. Largó fuerte. Aguantó en una lucha con el peruano (por Cristian Pacheco) que fíjate que Cristian lo paga arriba carísimo y termina muy atrás, aunque hasta el 35 estuvieron los dos juntos prácticamente tirando firme. Claro que se escapó el colombino (Por Suarez) quien arriesgó más todavía donde se metió en la punta de la carrera y donde no le alcanzó para seguir el ritmo de Kipchoge, pero hizo una gran carrera también.

Fijate que Coco fue el segundo mejor latinoamericano y el cuarto entre los americanos. Este es un primer punto de un proceso que empezó hace mucho tiempo donde nosotros, antes de pasar al maratón, fuimos cumpliendo distintas marcas previas en distancias menores y no fuimos pasando etapas hasta no haber cumplido los tiempos que estipulamos nosotros. No lo pudimos hacer en competencia porque es difícil desde Esquel competir esas distancias menores en pista, pero siempre las entrenamos y eso le dio a él la proyección que tiene en el maratón. Si no hubiese tenido esas marcas abajo nunca podría haber corrido en 2.09 y esperamos que pueda seguir mejorando.

-¿Rodrigo qué aprendiste vos como entrenador olímpico?

- Yo aprendí que para todo hay que trabajar, que se puede soñar con cosas más importante que las que se pudieron hacer hasta ahora. Vamos por un buen camino, pero sobre todo aprendí que para hacer algunas cosas y cumplir sueños no es necesario estar en un Juego Olímpico, en un Mundial o en un Nacional.

Esta experiencia para mí fue realmente soñada, pero nuestro objetivo siempre va por otra parte y que ahí en Esquel trabajando con algunos pibes se pueden lograr grandes cosas y esa es una satisfacción enorme.