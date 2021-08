Esto es como un círculo. Se vuelve al punto inicial. Todo tiene un regreso. Todo tiene un principio. Hace unos 20 años se creaba en los barrios Bella Vista y Estación una Escuela de Atletismo, de neto corte barrial, que con el tiempo fue cuna de grandes deportistas, deportistas de la vida.

Es que el deporte iguala, sociabiliza, contiene, educa, incluye, te hace solidario.

El deporte te hace mejor persona, te hace sentir que sos un engranaje dentro de un equipo. Por más que sea un deporte individual, no se corre solo, no se disfruta solo, no se sufre solo.

Dentro de aquel grupo Awkache, que se formó hace casi 20 años, apareció Martín Ñancucheo, un hijo del barrio. Bonachón, padre de familia, trabajador y compañero.

Mucha de sus virtudes las aprendió en la escuela de atletismo y sabe qué si los pibes del barrio tienen un sostén, seguirán apareciendo otros Martin Ñancucheo, otras Karina Neipán, otros Eulalio “Coco” Muñoz.

Precisamente Martín Ñancucheo tiene como idea el regresar a ese punto de partida con la creación de una escuela de atletismo, de mini atletismo. Igual que aquella escuela Awkache, con los mismos objetivos que tuvo aquella.

TODO TIENE UN COMIENZO

“Yo me inicié en la escuela Awkache en el año 2002 donde por aquel entonces la escuela albergaba a los chicos de los barrios Bella Vista y Estación” destacó Martin, quien recordó que además de Rodrigo Peláez, hoy atleta olímpico, estaban como ayudantes por aquel entonces José Medina, Luis “Coyín” Fernández y Cristina Campos.

Como dato saliente, Cristina Campos, se sumó nuevamente a la Escuela Awkache, en una especie de cuidar el rebaño mientras Rodrigo regresa de su periplo olímpico.

“Antes del inicio de la pandemia, yo tenía ganas de arrancar en el barrio con una escuelita de atletismo. Primero comenzamos con la corrida de los barrios y después de eso vinieron las ganas de abrir una escuelita acá en el barrio”.

Este lunes se llevará a cabo el festejo del día de las infancias, en la sede del barrio Bella Vista, sede que está a cargo de Carlos Ñancucheo, papá de Martin.

Y dentro de los festejos se llevará a cabo la presentación del inicio de esta escuela de atletismo barrial, gratuita por cierto, donde el mismo José Medina, oficiará de locutor para la promoción de esta escuela.

“lo que quiero es tratar de devolverle al barrio lo mucho que aprendí en Awkache”, remarcó además.

Ante la consulta si esta escuela de atletismo va a ser una escuela municipal, Martín Ñancucheo destacó que “no será una escuela municipal, sino que será barrial” de la misma manera que arrancó Awkache, hace casi dos décadas.

Las actividades se llevarán a cabo los miércoles y sábados, a partir de las 15.30 hs, precisamente en la sede del barrio, y estará abierta para chicos y chicas de 7 a 15 años, según lo informó.

“Justo esos días está el comedor en el barrio Bella Vista donde se entrega la comida al mediodía y una copa de leche por la tarde y este taller de atletismo lo haríamos antes de la Copa de Leche para que los chicos, una vez que regresemos a la sede podamos compartir algo, tomando un jugo una leche, un chocolate”.

- ¿Tiene nombre esta escuela de atletismo?

- Por ahora no, me dijeron que le pusiera algún nombre. Por ahora se llama Escuela de Atletismo de los barrios Estación y Bella Vista.

- ¿Y qué te parece si la escuela se llama “Escuela de Atletismo José Medina”? digo, por todo lo que hizo por los chicos del barrio.

- Mirá que bueno, ¿porque no? Ese es un buen nombre para la escuela.