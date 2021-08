El tema plantea una serie de preguntas sobre la paz, la guerra y la libertad. “No hay mucho que pueda decir sobre esta canción, excepto que la respuesta está en el viento. No está en ningún libro, película, programa de televisión o grupo de discusión. Hombre, está en el viento, y está soplando en el viento” comento Dylan.



En 1994, la canción fue incluida en el Salón de la Fama de los Grammy y en 2004, ocupó el puesto 14 en la lista de la revista Rolling Stone de las "500 mejores canciones de todos los tiempos" .



"Blowin 'in the Wind" ha sido descrito como un himno del movimiento de derechos civiles. En el documental de Martin Scorsese sobre Dylan, No Direction Home , Mavis Staples expresó su asombro al escuchar la canción por primera vez y dijo que no podía entender cómo un joven blanco podía escribir algo que capturara la frustración y las aspiraciones de los negros. poderosamente. Sam Cooke quedó profundamente impresionado por la canción, incorporándola a su repertorio poco después de su lanzamiento y se inspiró en ella para escribir " A Change Is Gonna Come ".



El crítico Andy Gill escribió que "Blowin 'in the Wind" podría aplicarse a casi cualquier tema de libertad. “Sigue siendo la canción con la que el nombre de Dylan está más indisolublemente vinculado y salvaguardaba su reputación como libertario civil a través de una serie de cambios de estilo y actitud.”



Letra en español de “Blowin 'in the Wind” (Volando en el viento)



¿Cuántos caminos tiene que recorrer un hombre

para poder ser llamado tal?

¿Cuántos mares debe surcar una paloma blanca

antes de poder dormirse en la arena?

¿Cuánto tiempo tendrán que volar las balas de cañón

antes de ser prohibidas para siempre?

La respuesta, amigo mío, está volando en el viento.

La respuesta está volando en el viento.



¿Durante cuántos años más podrá existir una montaña

antes de ser bañada por el mar?

¿Y cuántos años es que algunos deben vivir

antes de que se les permita ser libres?



¿Cuántas veces puede un hombre volver la cabeza,

fingiendo que simplemente no ve nada?

La respuesta, amigo mío, está volando en el viento.

La respuesta está volando en el viento.



¿Cuántas veces debe un hombre alzar la mirada

antes de alcanzar a ver el cielo?

¿Cuántos oídos necesita un hombre tener

para poder oír a la gente llorar?

¿Y cuántas muertes más faltarán hasta que él se entere

de que muchísima gente ya ha muerto?

La respuesta, amigo mío, está volando en el viento.

La respuesta está volando en el viento.

La respuesta, amigo mío, está volando en el viento.

La respuesta está volando en el viento.