En una nueva entrega de Firma y Aclaración con la conducción de Ricardo Bustos, la Coach Cintia Marihuan estuvo presente para hablar sobre las constelaciones.

El tema principal que sacaron a colación fue: ¿Por qué los hombres no lloran?

En principio, Bustos sacó la reflexión sobre lo que sucedió con Lionel Messi, quien cuando abandonó el Barcelona expresó la emoción más profunda que tenía y lloró.

"¿Lloramos los hombres? ¿En público? ¿En privado? ¿Qué consecuencias tiene no llorar y que beneficios tiene manifestar nuestras emociones a través del llanto?"

Ante este interrogante Cintia Marihuan indicó que "en mi vida estoy rodeada de mis tíos, mi papá, mi pareja, los padres de mis hijos, y por supuesto que lloran. Hoy en redes sociales hice preguntas relacionadas a esto y preguntaba si alguna vez habían visto llorar a sus padres o a sus abuelos y la mayoría comentó que no.



"Alguno quizás lo vio en alguna oportunidad o ante una situación límite, muy fuerte. Pero no es lo común"

El llanto es una situación incómoda en general, y cuando estamos a lado de alguien que está llorando nuestra primera intención es tratar de sacarlo de ese lugar. De alguna manera desde que somos muy pequeños nos educaron para reprimir las emociones".

Marihuan posteriormente hizo la pregunta: ¿Vos elegís llorar o sólo te viene esa emoción?.

La respuesta de Ricardo fue que "a veces no puedo evitarlo, a veces vienen momentos que me marcan una emoción y por ejemplo si estoy trabajando no puedo hacerlo. Suelo elegir el lugar y el momento cuando siento mucha angustia. A veces a solas, esté bien o mal. Pero creo que reprimir el llanto no es sano…

La consteladora afirmó que "no es aconsejable reprimir ninguna emoción porque todas vienen a traernos un aprendizaje. Hoy pensaba en que el llanto es lo primero que hacemos cuando llegamos al mundo y lo esperado es que un bebé que nace llore".

Ante la duda de ¿Por qué para los hombres es tan difícil?, respondió que "creo que en algún momento de la historia y de la humanidad fue necesario que el hombre tenga un rol más conservador. No estar conectado con la energía femenina que todos tenemos hizo que un hombre pueda ir a una guerra, y en ese contexto no puede llorar.

"Un hombre en esa instancia no puede ser frágil, pero eso hoy en día en la gran parte de la sociedad no es lo cotidiano"

Todo el sistema tuvo que sostener esa mirada para que la vida prosperara, pero esa no es nuestra realidad hoy. La memoria que viene desde nuestros ancestros, se destapan muchas veces en automático. Entonces lo importante es poner luz y aprender que el hombre ya no tiene que ocupar ese rol de ser el fuerte y el que no se rompe".



Asimismo, explicó que uno puede llorar por alegría, decepción, tristeza, un dolor físico, hay mil causas… pero al no poderlo expresar desde lo fisiológico, repercute de otra manera.

"Es bueno que pueda expresar una emoción de la forma primeria antes que transformarla en algo peor como la violencia, el enojo, la rabia, o incluso pueden generar repercusiones en la salud, atraer enfermedades"



Respecto a qué se hace frente a alguien que está llorando, sostuvo que "toda persona que está frente a nosotros es por resonancia, por vibraciones. Es un espejo por algo que nosotros tenemos dentro, entonces quizás la mejor forma de acompañar es darle el espacio para que saque afuera esa emoción y luego ver qué me pasa a mi con el llanto del otro".



"Esto es algo que sucede de forma natural cuando vemos llorar a nuestros hijos, a un amigo o a una pareja"



Nadie te dice dejá de reírte, pero sí te dicen dejá de llorar, porque tiene mala prensa. El llorar está muy vinculado con la sensibilidad, con estar vinculado con nuestra parte femenina.



También aclaró que "es importante darse cuenta que lo masculino y lo femenino es una energía propia que todos tenemos" y que hubo una transformación.

Al momento de hablar sobre las relaciones sentimentales entre los hombres y las mujeres, destacó que "antes las mujeres preferían a los hombres más rústicos, pero en estas últimas generaciones hubo un despertar de la conciencia de que el hombre también merece poder expresar su sensibilidad y no lo ven como un signo de debilidad".