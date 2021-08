El Secretario de Obras Públicas de la Municipalidad de Esquel, Herman Torres, se refirió al intento de usurpación de cinco familias (cuatro de la ciudad y otra de Buenos Aires) durante el domingo en Costanera y Gdor. Galina.

Torres expresó que fueron convocados el domingo en horas del mediodía, "concurrimos al lugar con personal de seguridad y dialogamos en buenos términos".

El funcionario municipal indicó que las familias serán atendidos hoy por el personal de Tierras y la Secretaría de Gobierno, y agregó que "no todos tenían un problema de tierras sino también de servicios, esperamos que se resuelva de la mejor manera".

"Hay gente que no es de acá, pero recordamos que la prioridad en cuanto a espacios de suelo, la tiene la gente del lugar", aseveró Torres.

Al tiempo que destacó que se trata de una zona de riesgo, "es inundable porque está pegado a la veda del río, por eso habíamos previsto que ese espacio quede sin ocupar".

"La gente a a veces no entiende esas cuestiones. La recomendación desde Obras Públicas, según los relevamientos históricos es que no se ocupe. Esas tierras tienen problema, porque no van a poder acceder a los servicios", concluyó Torres.