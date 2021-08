Alejandra Nasif, precandidata al Consejo de la Magistratura en las próximas elecciones PASO fue la invitada de este miércoles al programa Firma y Aclaración con Ricardo Bustos. Integrará la lista de Mario Cimadevilla en la interna de Juntos por el Cambio.

"Hace 2 años venimos hablando con Cimadevilla. Se acercó a mi, yo retirada de la política muy desilusionada. Me afilé el 92 al radicalismo cuando llegué a Esquel. Ahora quise afiliarme, pero se perdió dos veces. Se acercó Mario Cimadevilla. Yo soy muy amiga de Coco Franich y me dijo que nunca me tendría que haber ido. Yo le dije que a nadie le importó y me fui. Mario vino a Esquel, entró a mi negocio y habló conmigo", expresó sobre su puesto en la lista.

Además Nasif recordó cómo entró a trabajar en la Municipalidad por primera vez en la gestión de Ongarato padre: "Presenté mi currículum en la Universidad y les mostraron mi currículum. Me llamaron, entré primero en la dirección de rentas y después Ubaldo me ofreció la secretaria de hacienda. Fui la primera mujer. Fue muy difícil Me ofreció el cargo diciéndome que nunca había trabajado con mujeres. Después fui Diputada provincial".

Respecto a su alejamiento del radicalismo, comentó: "Me fui muy mal. Pensé que había logrado reconocimiento como profesional y como dirigente en el partido. Pensé que lo había logrado. Yo estaba en la lista, entré y pensé que me reconocían mis pares por mi profesión y no. No fue así. Me maltrataron muy feo. Cuando una persona amiga trató de mediar frente a un ninguneo y escuché lo que se estaba hablando sin que esa persona supiera. Fue la gente con la que trabajé 20 años".

Por otra parte, habló sobre cuál sería el rol en el Consejo de la Magistratura: "Es justamente la visión por fuera de lo que es el círculo vicioso de la justicia, de los abogados y de los jueces mismos. Somos los que damos ese criterio y perfil diferente a las evaluaciones. La justicia la veo mal. Estuve 3 años con una denuncia penal cuando fui diputada porque dijeron que me había quedado con 300 pesos de un viático. Yo siempre desee que la justicia fuera independiente y cuesta muchísimo. Los políticos necesitan tenerlos ajustados", manifestó.

"Creo que puedo aportar. Cuando uno tiene experiencia como la mía, que he pasado por todo: la administración publica, privada, empresas, legislatura, empresas propias, mi comercio. Tengo muchos años pero bastante vividos. Creo que esa experiencia, por más que no haya tenido mi profesión, la experiencia de vida que tengo puede aportar mucho a un lugar como ese. Me interesa y me encantaría poder hacer. Vamos a ver qué dice la gente", agregó Nasif.

"No la veo motivada a la gente para ir a votar y es muy triste".

A nivel nacional, Nasif opinó sobre la inflación: "No hacemos las cosas bien. Siempre digo que en mi profesión tengo dos o tres materias de economía. No hice economía, pero los primeros años de todas las carreras son iguales. En economía I nos dan las pautas para contener la inflación. Entonces digo, cómo puede ser. Yo era chica cuando empezó la inflación. Yo decía cómo puede ser que yo sepa cómo parar la inflación y estos tipos no. La inflación tiene que ver con un comportamiento social".

En cuanto a su participación en la política, la ex diputada provincial dijo: "Mis hijos me dicen 'mamá estás en política hace 30 años y seguís con el mismo autito'. Soy feliz así, quiero que mi país salga de todo esto. No me importa estar mejor o peor económicamente. Vivo con mis esfuerzos, con mi familia que me ha podido ayudar y con la vida que me tocó. Llegué al estado porque fui a la UBA y dije esta es mi manera de devolverle a mi país lo que me dio, una educación de excelencia".

Por último, se refirió a la figura de Cimadevilla, el precandidato a senador que acompaña: "Cimadevilla fue senador y sigue defendiendo lo que defiende ahora. Es muy coherente y yo quiero eso. Necesitamos eso, porque si no tenemos coherencia vamos a ir a un abismo. Ya estamos en el abismo", concluyó.