Desde la Secretaría de Cultura de la Municipalidad de Esquel dieron a conocer los eventos que habrá para este fin de semana. Hay actividades tanto en el Centro Cultural Melipal con acústicos de música y en el Auditorio Municipal con teatro.

"Tenemos actividades tanto en el Centro Cultural Melipal como en el Auditorio Municipal. Estamos contento con que se estén abriendo las actividades, eso nos permite ir programando en la agenda cuestiones que estábamos en un impasse, esperando la dinámica de la situación epidemiológica. El tema de la vacunación y distintas resoluciones nos van permitiendo volver a una normalidad en los eventos culturales, sobre todo en la presencialidad", expresó el secretario de cultura, Damián Duflós.

Por su parte, el director de cultura, Enrique Castro comentó cuáles son las alternativas: "Este fin de semana hay actividades en los dos espacios grandes de la Secretaría de Cultura. En el Auditorio vamos a tener todo lo que es teatro este fin de semana. En el Melipal vamos a tener el viernes un dúo de música Nesprias - Filgueiras y el sábado un acústico el grupo Los Fogoneros a las 21 horas. Las entradas se pueden retirar a la tarde en el Melipal y en Belgrano 330 todo lo que tiene que ver con teatro".

Respecto a los protocolos, Castro agregó que: "Las actividades tienen que ver con el aforo de cada lugar. En el auditorio es de 90 personas. Pedimos por favor que respeten los lugares asignados, que no quieran correr las butacas canceladas porque tienen que ver con el distanciamiento. Si no respetamos, vamos a tener que cancelar los eventos. Es responsabilidad de todos poder dar continuidad a la actividad cultural que no solo es esparcimiento, sino también un trabajo para los artistas".

"Los protocolos son lo mismos: tapaboca en toda la función, alcohol en gel al ingresar y se toma la temperatura. En el Melipal, el aforo de 40 personas, con el mismo procedimiento que Auditorio. Respetando el distanciamiento y las normas que son parte de nuestra cotidianeidad ahora".