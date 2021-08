Los trabajadores nucleados en la Unión Tranviarios Automotor (UTA) continúan este sábado con la medida de fuerza, pidiendo la recomposición salarial.



Mario Calegari, jefe de prensa de la UTA, dijo que la medida de fuerza, iniciada el viernes al mediodía, se debe "principalmente a que muchas empresas del sector no han pagado salarios, deben sueldos y aguinaldos", además de "no haber avanzado un acuerdo en las negociaciones salariales en la mesa paritaria".



Agregó que "todo esto lleva ya varios meses de discusión y los trabajadores conductores están en la misma situación".



Según explicaron, se adeudan "salarios, aguinaldos, sumas no remuneratorias acordadas, Decreto 14/2020 y viáticos".