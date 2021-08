Uno de los precandidatos a Senador Nacional de Juntos por el Cambio, Ignacio Torres, se refirió entre otras cosas a la variedad de listas en el frente y habló de una unidad para las elecciones generales de noviembre.

"Hubo un esquema de unidad, porque cuando firmamos el frente electoral, que son las condiciones para competir, acordamos que cuando se superen las PASO, se integra una lista unificada. De manera que todos los espacios van a estar representados de cara a la generales. En su momento no hubo acuerdo, no por diferencias ideológicas, sino por diferencias de forma. Estamos convencidos que necesitamos una renovación dirigencial y darle espacio a quienes no vienen de la política y tienen ganas de integrarse", expresó el actual diputado.

Además, opinó que: "Hay otros espacios que tienden a digitar las candidaturas desde las familillas históricas partidarias o desde algún referente nacional. Yo soy de los que creen que es sano competir, por eso no estoy de acuerdo con que se le haya impugnado la lista al FRACH. Lamentablemente, algunos que se rasgan las vestiduras hablando de transparencia y democracia lo impugnaron. Eso es un error y no es sano para el espacio".

Respecto a los nombres de su lista, Torres manifestó: "Nosotros tenemos una lista que integra radicales, PRO, al peronismo no kirchnerista y a un sector también liberal. Eso es un proyecto chubutense frentista, donde podamos sumar a quienes quieran hacer las cosas bien, sin tanto personalismo entendiendo que el proyecto es colectivo y esta elección es bisagra para el 2023".

Criticas al gobierno nacional

Por otra parte, el precandidato a senador opinó sobre la gestión presidencial actual: "El gobierno nacional tiene una agenda a contramano de la gente. Quieren politizar la justicia, revancha, condicionar con la justicia a la oposición y perseguir a la oposición. Están planteando un esquema de modificar la justicia para garantizar la impunidad de sus amigos y de ellos mismos. Esa agenda está a contramano de las necesidades del los argentinos. Tenemos una inflación galopante. El poder adquisitivo de los salarios de todos es cada vez menor. Es muy difícil la situación de todo el país, con el agravante de que en Chubut arrastramos una crisis hace mucho más tiempo y esto no está en la agenda nacional. Me sorprende que no seamos agenda nacional. Yo intento poner a Chubut en relevancia a nivel nacional porque lo necesitamos. Necesitamos que se sepa cómo estamos y el gobierno nacional debería intervenir para resolver lo inmediato y empardar las cuentas".

Proyectos presentados y pendientes

Sobre sus casi dos años como Diputado Nacional en el Congreso, Torres analizó: "Los proyectos más importantes tienen que ver con una agenda productiva y el de pesca ilegal. Hicimos mucho ruido con ese proyecto. No es solo la cuestión económica lo que perdemos con los barcos piratas que vienen a saquear nuestro mar, sino que hay una cuestión de soberanía de atrás. Con eso avanzamos en un proyecto acompañado por todos los bloques".

"Pendiente tengo un proyecto que ya tiene dictamen y que la idea es poder avanzar sobre tablas y elevarlo al Senado para darle media sanción, que tiene que ver con la Ley de Reactivación Productiva para Chubut y la Patagonia sur. Es un bono que compensa el sobrecosto que tenemos por zona fría y nos permitiría competir de igual a igual con otras regiones como Buenos Aires y el norte del país. Eso sería un alivio fiscal importante para el sector del turismo de la Comarca Andina. Tenemos un potencial enorme, particularmente en la cordillera. Para poder avanzar necesitamos bajar impuestos. Tenemos 167 impuestos regresivos, distorsivos y países vecinos como Uruguay o Paraguay han tenido un sistema de alivio fiscal que son casos de éxitos que podemos emular", agregó.

En la misma sintonía, Torres indicó: "Cuando uno le quita el pie de encima a quien quiere emprender y generar empleo legítimo, se genera un efecto multiplicador que no afecta las arcas de la estado. Todo lo contrario. Tenemos más densidad de empresas, las empresas trabajan a su máxima capacidad y generamos más laburo. La agenda de la pospandemia tiene que pasar por ahí, tenemos que generar más trabajo".

Figura de Taccetta

Por último, el precandidato a Senador habló de la presencia de Taccetta en la lista de diputados: "Parte de nuestros proyectos es empoderar una figura muy importante para nosotros que es Matías Taccetta. Hoy me mostró proyectos que tiene en materia económica y creo que podemos replicar todo lo que hizo en el municipio que es una gestión reconocida por propios y quienes no son afines a nuestro sector. Reconocen en Taccetta un gran dirigente y un gran gestor. Creo que nos va a representar más que bien en la cámara de diputados y nos enorgullece que esté integrando nuestra lista".

Consultado si esto generó algún conflicto entre Taccetta y Ongarato, respondió: "Hay que desdramatizar. La democracia es esto, darle la posibilidad a todos de competir. Nos tiene que preocupar más que estén siempre los mismos dinosaurios gobernándonos a que haya gente nueva que quiera participar. El que se enoja es porque quiere seguir calentito en el poder y no quiere que nuevas figuras rompan con eso que tanto daño nos hizo a la provincia del Chubut".