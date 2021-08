Luego de la distribución en todas las jurisdicciones del país de 901.040 dosis de la vacuna Moderna, del total de 3.500.000 que fueron donadas a la Argentina por Estados Unidos, este martes se dará inicio al esquema de inoculaciones de la franja poblacional de 12 a 17 años con condiciones priorizadas, en el marco del Plan Estratégico de Vacunación que el Gobierno nacional lleva adelante en todo el territorio.

La inscripción de los jóvenes se canaliza a través de la web Vacunate Chubut y de acuerdo a la metodología habitual con toma de datos y carácter de declaración jurada.

En Chubut hay 12.180 dosis que comenzarán a aplicarse durante esta mañana en los vacunatorios de las diversas ciudades.

El ministro de Salud, Fabián Puratich, concurrirá a las 11 al vacunatorio de Puerto Madryn dispuesto en el Gimnasio Municipal 1. Allí acompañará a las enfermeras que aplicarán la primera dosis de Moderna a los jóvenes madrynenses.

Previamente a las 10, Puratich descubrirá un mural en homenaje al personal de Salud en el Museo Municipal de Arte hecho por artistas plásticos locales frente al mar.

Con respecto a la vacuna que comenzará a aplicarse hoy, el ministro recordó: “Las prioridades estarán en los adolescentes que presenten certificado de discapacidad o casos graves de diabetes; obesidad o trasplantados. Esto equivale al 10% de la población total en Chubut”.

En esta primera etapa, la vacunación correspondiente a la franja etaria de 12 a 17 años incluye las siguientes condiciones priorizadas:

• Diabetes tipo 1 o 2.

• Obesidad grado 2

• Enfermedad cardiovascular crónica: Insuficiencia cardíaca, enfermedad coronaria, valvulopatías, miocardiopatías, hipertensión pulmonar, cardiopatías congénitas.

• Enfermedad renal crónica (incluidos pacientes en diálisis crónica y trasplantes) y síndrome nefrótico.

• Enfermedad respiratoria crónica: Enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), fibrosis quística, enfermedad intersticial pulmonar, asma grave; requerimiento de oxígeno terapia; enfermedad grave de la vía aérea; hospitalizaciones por asma.

• Enfermedad hepática: Cirrosis, hepatitis autoinmune.

• Personas que viven con VIH independientemente del CD4 y CV.

• Pacientes en lista de espera para trasplantes de órganos sólidos y trasplantes de células hematopoyéticas.

• Pacientes oncológicos y oncohematológicos con diagnóstico reciente o “activa”.

• Personas con tuberculosis activa.

• Personas con discapacidad intelectual y del desarrollo.

• Síndrome de Down.

• Personas con enfermedades autoinmunes y/o tratamientos inmunosupresores, inmunomoduladores o biológicos.

• Adolescentes que viven en lugares de larga estancia.

• Personas gestantes de 12 a 17 años con indicación individual.

• Personas con carnet único de discapacidad (CUD) vigente.

• Personas con pensión de ANSES por invalidez aunque no tengan CUD.

• Personas con pensión de ANSES por trasplantes aunque no tengan CUD.