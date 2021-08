El reconocido actor y director de teatro, Luis Bertero, fue nuestro invitado este miércoles a Firma y Aclaración con la conducción de Ricardo Bustos para hablar de "Romeo y Julieta", la obra que se estará presentando a partir del 14 de agosto en el Auditorio Municipal.

Al comienzo, Bertero también habló del balance de la obra TODO, de Rafael Spregelburd que fue presentada el mes pasado: "Fue fantástico con la sala llena las cuatro funciones. Con los protocolos, con el aforo, todo cumplido, pero por sobre todas las cosas con la satisfacción de haber hecho un excelente producto. Estamos programando algunas funciones más para finales de agosto, hay una posibilidad por lo que ha sucedido con la obra. Hablar de la burocracia, del arte, de la religión o superstición que son temas que nos atraviesas y que nos resuenan constantemente".

Con la participación de Mijal Leiva y Andrés Gutiérrez se viene Romeo y Julieta: "Particularmente me gusta mucho Shakespeare. Es un autor que en particular me seduce mucho por todo lo que ha hecho: las comedias y las tragedias. Esta Romeo y Julieta de bolsillo es una versión libre. El guion tiene partes del guion original y otras muy actuales. Emiliano Dionisi es un gran dramaturgo y autor a nivel internacional y un gran admirador de Shakespeare. Esta versión es libre para todo el público, el que la conoce y el que no la conoce. Hay gente que sabe el final trágico y terrible, pero lo que plantea esta obra es "termina mal o termina bien?", comentó Bertero.

"Termina supuestamente mal. Hace que las familias que peleador durante toda la vida se unan por la tragedia de sus hijos. Eso es lo que plantea constantemente los dos protagonistas. Es una obra incómoda porque te hace pensar lo que haces bien y lo que hacés mal. Además, hay un montón de planteos, no solo es una historia de amor". agregó el director de Cosas de Madre.

Una de las grandes características de la obra es que tiene dos actores, pero 11 personajes: "Las obras de Shakespeare son todas actuales. Pasan los tiempos, las hacés en sus versiones como esta que es diferente al resto pero que tiene el hilo conductor de Romeo y Julieta. Tiene de diferente que está hecha por dos actores muy jóvenes: Andrés Gutiérrez de 19 años y Mijal Leiva de 17. Son dos actores que hacen 11 personajes, masculinos y femeninos. Los únicos personajes que mantienen son Romeo y Julieta, pero a la vez entran y salen como los otros personajes. Hay un trabajo de sombreros, porque la puesta que realicé es simplificar, porque tiene un ritmo impresionante y una coreografía".

"Más allá de que mantiene la historia tiene lo moderno. Es profundamente una historia de amor y profundamente una historia de rivalidades tontas, estúpidas y banales. La conclusión es ese amor que te lleva a ese final, porque hay que morir por amor, y hace unir a lo otro. El darse cuenta", añadió sobre la trama.

A la hora de pensar una obra, Bertero contó: "Armo una obra de teatro porque la pienso, la armo y la moldeo porque me gusta mostrar eso, pero vos sentarte en la butaca y llevate lo que quieras o date cuenta de lo que quieras. La cosa es así, no puedo poner en la cabeza de las 90 personas que van".

Las funciones: "Serán 14 15 y 16 a las 21 en el auditorio. Estoy muy agradecido porque volvió el teatro al auditorio. La obra dura 55 minutos pero tiene tanto vértigo y tanta cantidad de cosas que pasan, que no sabés cómo agarrar todo lo que van tirando. Además, es sumamente cómica. Son dos catedráticos que vienen a dar una clases sobre Shakespeare. Ellos con su ego, van a explicar a la gente quién era. Cuando le prometen todo lo que iba a pasar, no está y toman ese caballito de batalla".

"La obra se va a entender para el que no sabe nada de Shakespeare y nada de Romeo y Julieta. El que la conoce va a decir 'qué bien versionada está'".

En cuanto al hacer teatro en salas con aforos, Bertero indicó: "Los números nunca cierran. En estas épocas no cierran y trabajamos como Cooperativa, una parte se saca para la cooperativa y otra le estamos pagando un poco a los actores y actrices".

Por último, concluyó: "Los actores son maravillosos. Vienen desde chicos conmigo en los talleres Cosas de Madre. Trabajaron en Tira Tira que es el musical que hicimos antes. Yo tengo una escuela de teatro y en base a eso tenemos una muestra anual donde todos mostramos algo. Cuando me llegan productos o leo o compro obras, y puedo hacerlo con ellos, elijo 6 o 7 que puedan trabajar y darle el tiempo que necesitan. Me llevé una gran sorpresa con ellos porque estaban para más de lo que yo esperaba. Son dos adolescentes como si fueran Romeo y Julieta".