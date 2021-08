Vanesa Abril: "Muchas mujeres nos hemos ganado este espacio"

La Subsecretaria de Información Pública de la Provincia y precandidata a Diputada Nacional, Vanesa Abril, vistió los estudios de Red43 para hablar del trabajo realizado en la provincia y las próximas elecciones. También valoró la participación de mujeres en la política.

"Creo que hay que participar. Hay que renovar la política. El gobernador Mariano Arcioni, que tampoco viene de la política, cuando me convocó para participar en información pública me pareció interesante el desafío. Para hacer cosas, hay que dejar de opinar desde la tribuna y hay que participar. Me propuso acompañarlo a Puratich en Diputados y primero es un orgullo acompañarlo a Fabián. Me da mucha tranquilidad y acepté el desafío y sé que se pueden hacer cosas", expresó la precandidata que acompañará a Puratich en la lista.

Sobre el espacio que han ganado las mujeres en las listas, indicó: "Es fundamental que las mujeres participen y se les de el espacio; creo que muchas lo han ganado, nos hemos ganado el espacio. No es que nos lo tienen que dar. Hay que ocupar esos espacios y me parece que está bueno".

"Creo que de alguna manera, si bien Massoni y Puratich tienen experiencia, somos caras nuevas desde el lugar electivo".

"La política y la gente se merece caras y voces nuevas, posturas nuevas, con lo cual me parece que hay que animarse a participar. No es fácil, porque uno deja de lado cosas personales y familiares de lado. La gestión lleva mucho tiempo y hay que comprometerse porque detrás de las decisiones, hay personas que están necesitando. Trabajar por los chubutenses es eso, y es un compromiso", agregó la actual subsecretaria de información pública.

Por otra parte, se refirió al entorno familiar tras presentarse a alecciones: "Son acuerdos que uno hace al tomar la decisión de participar. En definitiva, hay que acomodar los tiempos y hay que hacerlo. Para mí, hay que participar porque nos quedamos en la crítica y no siempre es constructiva. Hay que participar, porque hay que cambiar y hay que renovar".

Sobre críticas recibidas, Abril manifestó que: "En las redes hay de todo. Siempre hay que escuchar y leer a los ciudadanos y la gente, pero muchas veces hay críticas destructivas; cada uno puede aportar desde su lugar. Tal vez, no todos tienen las ganas ni la posibilidad por las cuestiones familiares, personales, de trabajo, pero quienes podemos hacerlo hay que comprometerse y darle el salto".

En cuanto a la integración de la lista, la precandidata expresó: "La lista está conformada por personas que tuvieron un gran protagonismo. Fabián, en Salud, con lo que ha sido la pandemia durante este año y medio que llevamos; y Massoni tuvo un rol protagónico en esto, en Seguridad, por la impronta que le ha dado a una gestión con mucho territorio y presencia en cada una de las localidad de la provincia. Se pone en valor esas características de los Ministros. Han sido años difíciles, pero estamos demostrando que estamos ordenando la provincia. Queremos que progrese y todo el gabinete del Gobernador está comprometido con este trabajo de ordenamiento, de mejoras, de tener una provincia mejor a futuro".

Por otra parte, se refirió al periodo de gestión: "Nos tocó el primer año, atravesar la pandemia que no fue un periodo fácil para la Provincia ni para la Nación. Los números fueron muy complicados por los ingresos propios que eran muy escasos. Se ha logrado el reordenamiento, la recaudación y el precio del barril que se sostiene. Sinceramente, ha sido un periodo muy complejo. Creo que se logró ordenar y se apostó al dialogo con los empleados estatales, entendiendo que había que solucionar el atraso salarial. Hoy estamos al día y pagando lo que se debía en cuotas".

"Hay que destacar el trabajo coordinado de todo el equipo encabezado por el Gobernador".

Por último, habló de la minería en Chubut: "Es una discusión que debemos dar los chubutenses y hoy está donde tiene que estar, en la legislatura. El Ejecutivo presentó un proyecto que ha sido elaborado con el aporte de las ramas científicas y académicas; ha tenido mucho trabajo desde lo económico y ambiental. Creo que la discusión debemos darla. La pandemia nos puso de cara a una realidad compleja. Somos una provincia que tenemos petróleo, pesca y turismo. Tenemos una zona como la meseta que merece la mismas oportunidades que el resto de los chubutenses y la minería es una alternativa. Hay que discutirlo, no podemos depender de una matriz y en ese proceso estamos".