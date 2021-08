Nicolás Bagnato se fue a sus 18 años desde Argentina a la antigua ciudad andaluza de Montilla, al sur del país, persiguiendo sus sueños y bajo el gran apoyo de su hermano, con el que siempre tuvo una muy buena relación.

Hoy en día realiza espectáculos y pone el cuerpo para encarnar a Freddie Mercury, mediante un show tributo.

R43- ¿Cuándo comenzaste a cantar?

NB- No tengo noción, me imagino desde que era un niño. Siempre me gustó, me llamó la atención e intenté hacerlo bien...

Cuando llegué a España, se me presentó la oportunidad inmejorable de entrar en una orquesta, éramos quince personas en total.

De feria en feria fui recorriendo las distintas ciudades de Andalucía, cantando canciones populares de moda, animando fiestas y ferias del pueblo.

"Imagínate como la fiesta del Ski en Esquel. Acá suele ser en los meses de verano, cada lugar tiene una feria y una fiesta"

Es costumbre que ciertos de orquestas en España participen y asistan, además de ser los que ponen la música.

- Eso fue hace veinte años...

Digo que empecé a cantar ahí porque lo empecé a hacer de una manera semi profesional, con responsabilidad y tomando todo muy enserio.

"Había que hacerlo bien y aprendí, me di cuenta que podía llegar a hacerlo de una manera profesional"

A partir de esos momentos me lo tomé muy enserio y creo que fue ahí donde aprendí a cantar, a entonar realmente, respirar, modular y moverme sin "ahogarme", porque las orquestas son de animación.

R43-¿Cuándo fuiste desde Esquel a España?

NB: - Cuando se vino mi hermano... Siempre tuve con él una unión muy especial.

En el año 2000 se fue a Europa con un destino incierto y se radicó justamente en Montilla, Andalucía, al Sur de España. Consiguió un trabajo y como yo había terminado la secundaria hace poco tiempo, la ilusión de salir con 18 años y conquistar "nuevos mundos" era muy fuerte.

"Con el respaldo de él y con bastante valor, además del apoyo de la familia, me quedé en España y las cosas a partir de aquel momento se hicieron mucho más llevaderas"

Así surgió la idea de partir de Esquel, salir de casa para comenzar una nueva vida.

R43- ¿Cómo fue tu recibimiento en España?

NB: - La primera ventaja que uno encuentra en España es hablar el mismo idioma sobre todo, eso abre las puertas y allana el camino.

"El recibimiento fue muy cálido, los españoles tienen un gran cariño por los argentinos. Sus abuelos y algunos padres han emigrado para allá"

Más o menos te podés hacer una leve idea de cómo me pudieron haber recibido, que en definitiva me fue muy bien y nunca me sentí un extranjero a pesar de los colores de la bandera.

El andaluz es muy comprensivo y muy familiar. Entendieron el desarraigo que uno traía a cuestas"

Por suerte nunca me faltó nada, nunca nadie especuló conmigo.

R43: - ¿Cuándo nació tu fanatismo por Freddie Mercury?

NB - No me gusta decir que soy fanático pero tengo una devoción por él y por la música, por lo que me transmitió desde que era chico.

"En la discoteca de mi padre se escuchaba Queen, e inconscientemente supe que era e iba a ser mi grupo referente, porque no hay hoy en día ninguno que me siga conmoviendo tanto como lo hacen ellos"

Para mi, Freddie Mercury es un referente en la música por su estilo y carisma... Arriba del escenario, no hay mejor maestro que él, así lo siento.

R43- ¿Cuál es el estilo e impronta que le das a tus recitales?

NB - En lo que hago los últimos años, que es un tributo a Queen y a su música, parte desde un agradecimiento personal. Lleva intrínseco un estilo, Freddie tenía una forma de transmitir, de moverse por el escenario y hacer llegar a la gente su propia música. No hay otra manera de transmitirla que no sea a través de ciertos gestos y movimientos.

Jamás me propuse imitarlo, pero de tanto verlo y estudiarlo durante años, hay algunos movimientos míos o gestos que sí hacen que al verlo puedas sentir que se trata de eso.

"Entendí que no había otra manera de hacer algo de Queen, sin un detalle físico o sin algo estético"

Llevo mis pantalones, mis zapatillas, la campera amarilla que él hizo tan famosa. Vistos desde alguien como yo que lo siguió toda la vida, son detalles menores pero a la gente le impacta y agrada estar viéndolo.

Hay una comunicación muy directa con la gente, se hace mucho más fácil y se crea un ida y vuelta de energía y emoción.

"Es el estilo propio pero con pinceladas de lo que Freddie hacía"

R43- ¿Imaginabas lograr todo lo que realizaste hasta el día de hoy?

NB: - No, es mucho más de lo que lo hubiese imaginado aunque lo soñé durante toda mi vida. Hasta que no cumplís tus sueños, no te das cuenta de la magnitud de lo que conseguiste.

"Yo cumplí mi sueño, estoy muy satisfecho y feliz"

La vida me brindó la oportunidad de hacerlo y lo hago con todas mis ganas, ilusión y carisma.

R43- ¿A quién agradecerías?

NB: - Cada persona en mi vida cumplió una función y un rol importante. Somos seres bastante sentimentales y estoy agradecido por la ayuda de todos.

"Nunca me sentí desprotegido, todo lo contrario, pero si tuviera que elegir a alguien o agradecer se lo hago a mi mamá y mi papá"

Me abrieron la puerta desde el principio en todos los aspectos y gracias a la libertad que supieron darme, soy lo que soy.

R43- ¿Te reconocen en España?

NB: - El mejor reconocimiento es crear una emoción, al hacer lo que uno disfruta, no hay mejor reconocimiento ya que conocí a mucha gente gracias a la música.

"Sentir que los hice felices durante dos horas, que es lo que dura un concierto, es lo más gratificante que me sucede"

Me dan las gracias, y con eso es suficiente.

Es complicado hacer lo que hago y reconozco mis limitaciones en todos los aspectos, como los vocales.

"No dejo de ser un aficionado, lo intento hacer de la mejor manera posible"

Siendo así, se consigue llegar al corazón de la gente con la música. En los conciertos hay gente de todas las edades, tanto jóvenes como personas grandes...

"Ver que lo están disfrutando y conectar incluso con personas que conocieron a Freddie Mercury, es muy gratificante"

R43:- ¿Proyectos a futuro?

NB: - Seguir haciendo lo mío. La pandemia nos agarró de imprevisto y nos hizo detener un proyecto que acababa de nacer.

Llevábamos más de un año haciendo conciertos y ensayando, pero nos detuvo y nos paró en seco. Todavía hay muchos pueblos y ciudades por conquistar...

No soy sólo yo, somos cinco personas más con la misma ilusión, con el mismo afán de hacer las cosas bien y con el mismo amor.

"Ahora que el mundo vuelve a acomodarse un poco en estas cuestiones, nosotros retomamos la música, los ensayos e intentamos renovar con más fuerza que antes para que a la hora de volver a los escenarios sea lo mejor"

Por suerte los recitales tuvieron buena recepción: 5 mil personas por concierto. Eso significa mucho para un grupo de rock local.

En la pandemia grabé algunas canciones, de mi otro grupo inspirador: Soda Stereo.

"Hay mucha música maravillosa detrás que me inspiró"

R43- ¿Qué le dirías a los jóvenes de Esquel o de cualquier ciudad más chica que quieren crecer y demostrar sus dotes en el canto y baile?

NB - Que no pierdan un segundo de sus vidas en dudar en sus capacidades...

"Todo lo que aprendieron es posible de expresarlo, desde lo más chiquitito hasta lo más extraordinario"

Hay que prepararse, estudiar, aprender. No hay nada que pueda salir bien si no se hace desde el corazón.

Están las limitaciones económicas del lugar y de la distancia, pero cuando uno descubre que es capaz de hacerlo, es un tren... No te para nadie.

"SI hace falta salir de casa se sale, porque nadie te va a venir a buscar, vos tenés que ir detrás de tus sueños"

Desde mi experiencia personal, siento y creo que todo se puede conseguir... La confianza en si mismo crea algo que es indestructible.

Las puertas se abren porque te conocen, siempre te vas a encontrar con muchas más manos amigas que los que quieran interponerse en el camino.

"Parece algo utópico pero no lo es. Hay que tener confianza y seguridad"

La fuerza de la juventud no tiene límites y les diría que disfruten y busquen lo auténtico, que vayan atrás de lo que les hace bien.